Αυστηρά μηνύματα από Χαμενεΐ και Φρουρούς της Επανάστασης κατά ΗΠΑ

Newsroom
Oι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιδιώκουν να «γονατίσουν την Τεχεράνη» μετά τις πρόσφατες εχθροπραξίες. Προειδοποίηση από IRGC.

Την σιγουριά του πως οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιδιώκουν να «γονατίσουν την Τεχεράνη» μετά τις πρόσφατες εχθροπραξίες ανάμεσα στις δύο χώρες και την Ισλαμική Δημοκρατία, που είναι οι πιο σοβαρές αφότου τέθηκε σε ισχύ κατάπαυση του πυρός στις 8 Απριλίου, εξέφρασε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ ενώ αυστηρό μήνυμα έστειλαν και οι Φρουροί της Επανάστασης.

«Το τυφλό σχέδιο του εχθρού, μετά τον πόλεμο που επιβλήθηκε, τις οικονομικές πιέσεις, τις πολιτικές επιθέσεις και την προπαγάνδα, είναι να δημιουργήσει διχασμό και καταστροφή ώστε να αντισταθμίσει τις στρατιωτικές ήττες του και να γονατίσει το έθνος», ανέφερε ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ, σύμφωνα με γραπτή δήλωση που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση.

Στο μήνυμα αυτό, που μεταδόθηκε με την ευκαιρία της επετείου του ιρανικού κοινοβουλίου, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν κάλεσε για άλλη μια φορά σε εθνική ενότητα και «συνοχή» των Ιρανών. Ο 56χρονος που διαδέχθηκε τον πατέρα του Αλί Χαμενεϊ που σκοτώθηκε την πρώτη ημέρα των αμερικανοϊσραηλινών πληγμάτων στις 28 Φεβρουαρίου, τα οποία προκάλεσαν αντίποινα της Τεχεράνης σε όλη την περιοχή.

Ο ίδιος, που τραυματίστηκε στη διάρκεια αυτών των πληγμάτων, δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από τότε. Υπέστη «επιφανειακά τραύματα στο πρόσωπο, στο κεφάλι και στα πόδια», δήλωσε τη Δευτέρα, 25 Μαΐου, ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Υγείας. Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε στις 13 Απριλίου ότι «έχει τραυματιστεί και πιθανότατα έχει παραμορφωθεί».

Οι Φρουροί της Επανάστασης, ο ιδεολογικός στρατός του Ιράν, προειδοποίησαν σήμερα τις ΗΠΑ ότι θα υπάρξει «σθεναρή απάντηση» σε περίπτωση νέας επίθεσης, έπειτα από αμερικανικά πλήγματα στον νότο της χώρας. «Αν αυτή η ενέργεια επαναληφθεί, ο αμερικανικός στρατός θα εκτεθεί σε μια σθεναρή απάντηση». ανέφεραν οι Φρουροί σε ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε στον ιστότοπο Sepah News.

