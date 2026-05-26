Διπλό ρεκόρ με τεχνολογική ώθηση στην Wall Street

Ράλι σχεδόν 20% για την Micron. Παραμένει η ανησυχία για τη Μέση Ανατολή.

Με μεικτά πρόσημα αλλά διπλό ρεκόρ ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές της Τρίτης οι κυριότεροι δείκτες στην Wall Street, στην πρώτη συνεδρίαση της εβδομάδας μετά την χθεσινή αργία, με τον τεχνολογικό κλάδο να διώχνει τις ανησυχίες που δημιουργεί η τεταμένη κατάσταση στη Μέση Ανατολή, τη στιγμή που η εκεχειρία Ουάσιγκτον - Τεχεράνης δοκιμάζεται μετά τα νέα αμερικανική πλήγματα σε ιρανικούς στόχους.

Πιο αναλυτικά, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones έκλεισε με απώλειες 118 μονάδων ή 0,23% και διαμορφώθηκε στα επίπεδα των 50.461 μονάδων, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση με άνοδο 0,61% στις 7.519 μονάδες, καταρρίπτοντας ακόμα ένα ιστορικό υψηλό μέσα στο 2026. Ακόμα καλύτερη εικόνα για τον τεχνολογικό δείκτη Nasdaq, ο οποίος πρόσθεσε 1,19% για να κλείσει με τη σειρά του σε επίπεδα ρεκόρ στις 26.656 μονάδες.

Στο ταμπλό της συνεδρίασης, ράλι σχεδόν 20% σημείωσε η μετοχή της Micron Technology, με την εισηγμένη να υπερβαίνει το 1 τρισ. δολάρια σε χρηματιστηριακή αξία, στον απόηχο του τριπλασιασμού της τιμής στόχου της μετοχής από την UBS. Η τελευταία βλέπει περιθώρια ανόδου περίπου 116% για τον τίτλο της Micron, από τα 535 δολάρια στα 1.625 δολάρια, επικαλούμενη τα οφέλη που θα προκύψουν από τις μακροπρόθεσμες συμφωνίες της εταιρείας.

Στον αντίποδα, βαρίδι για τον βιομηχανικό δείκτη αποτέλεσε η μετοχή της BP, χάνοντας σχεδόν 4%, μετά την ανακοίνωση απομάκρυνσης του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου Άλμπερτ Μάνιφολντ, λόγω «σοβαρών ανησυχιών σχετικά με πρότυπα διακυβέρνησης, την εποπτεία και τη συμπεριφορά του».

Σημειώνεται πως την προηγούμενη εβδομάδα, η πτώση των τιμών του πετρελαίου ώθησε υψηλότερα τους δείκτες της αμερικανικής αγοράς. Ο Dow Jones σημείωσε άνοδο 2,1%, επεκτείνοντας το νικηφόρο εβδομαδιαία σερί του, ενώ ο S&P 500 κέρδισε 0,9%, στο μεγαλύτερο εβδομαδιαίο σερί ανόδου από τα τέλη του 2023. Ο Nasdaq, τέλος, ενισχύθηκε κατά 0,5% την περασμένη εβδομάδα, την έβδομη κεδροφόρα στις τελευταίες οκτώ. Η αμερικανική αγορά παρέμεινε κλειστή χθες Δευτέρα λόγω της αργίας για την Memorial Day.

Στα τεκταινόμενα στη Μέση Ανατολή, προβληματισμός επικράτησε μετά τα νέα αμερικανικά χτυπήματα στο Ιράν εναντίον πλοίων που προσπαθούσαν να ποντίσουν νάρκες και κατά θέσεων εκτόξευσης πυραύλων, παρότι Ουάσιγκτον και Τεχεράνη έκαναν λόγο για πρόοδο στις διαπραγματεύσεις που διεξάγουν με σκοπό να εξευρεθεί συμφωνία. Οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν ενώ παραμένει σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός από την 8η Απριλίου, με το ιρανικό ΥΠΕΞ να κάνει λόγο «παραβίαση της εκεχειρίας».

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες διέπραξαν κατάφωρη παραβίαση της εκεχειρίας στην περιοχή Χορμοζάν τις τελευταίες 48 ώρες... Το Ιράν θεωρεί το αμερικανικό καθεστώς υπεύθυνο για όλες τις συνέπειες που προκύπτουν από αυτές τις επιθετικές και αδικαιολόγητες ενέργειες», τόνισε η ανακοίνωση του ιρανικού ΥΠΕΞ.