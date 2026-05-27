Προς νέο ρεκόρ ο Dow Jones στη Wall Street

Στη ζώνη των ρεκόρ τους παραμένουν οι δείκτες στη Wall Street την Τετάρτη, καθώς το πετρέλαιο δέχεται πιέσεις. Ξεπούλημα για τις μετοχές κυβερνοασφάλειας.

Στη ζώνη των ρεκόρ τους παραμένουν οι δείκτες στη Wall Street την Τετάρτη, καθώς το πετρέλαιο δέχεται πιέσεις επειδή η Τεχεράνη εξασφάλισε σχέδιο του αρχικού ανεπίσημου πλαισίου για την σύνταξη μνημονίου συνεννόησης με τις ΗΠΑ. Σύμφωνα με το σχέδιο, το Ιράν θα αποκαθιστούσε την κυκλοφορία των εμπορικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ στα προ του πολέμου επίπεδα, ενώ οι ΗΠΑ θα απέσυραν τις αμερικανικές δυνάμεις από την περιφέρεια του Ιράν και θα ήραν τον ναυτικό αποκλεισμό.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο Dow Jones κερδίζει 0,27% στις 50.598 μονάδες (ρεκόρ οι 50.579 μονάδες), ο S&P 500 είναι αμετάβλητος στις 7.518 μονάδες (ρεκόρ οι 7.519 μονάδες) και ο Nasdaq υποχωρεί 9,11% στις 26.629 μονάδες (ρεκόρ οι 26.656 μονάδες). Στο ταμπλό, η Micron κερδίζει 2,2%, διευρύνοντας ένα ιστορικό ράλι που είδε τη μετοχή της να εκτινάσσεται 19% την Τρίτη, ξεπερνώντας το 1 τρισ. δολάρια σε κεφαλαιοποίηση για πρώτη φορά στην ιστορία της.

Οι επενδυτές έχουν στραφεί στους κατασκευαστές τσιπ μνήμης ελέω του bull market που οδηγεί η ΑΙ. Η νοτιοκορεάτικη SK Hynix, στον ίδιο κλάδο με την Micron, έφτασε επίσης την χρηματιστηριακή αξία του 1 τρισ. δολαρίων. Ο τίτλος της Micron έχει υπερτριπλασιάσει τα κέρδη του φέτος, ενισχύθηκε αφού η UBS δήλωσε ότι η μετοχή θα μπορούσε να υπερδιπλασιαστεί από εδώ και πέρα, λόγω των μακροπρόθεσμων συμφωνιών που υπογράφονται από προμηθευτές μνήμης για την ενίσχυση της εφαρμογής της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Στον αντίποδα, ισχυρό sell off καταγράφεται στις μετοχές κυβερνοασφάλειας: Ο τίτλος της Zscaler κατρακυλά 27% αφότου η εταιρεία cloud security εξέδωσε απογοητευτικές προβλέψεις για τα έσοδα για το τρέχον τρίμηνο. Όλος ο κλάδος συμπαρασύρεται καθοδικά, με τις μετοχές των Palo Alto Networks και CrowdStrike, να αποδυναμώνονται περισσότερο από 3%.

Η τιμή του αμερικανικού αργού κινείται κάτω από τα 90 δολάρια το βαρέλι, καθώς το περιεχόμενο της συμφωνίας ΗΠΑ - Ιράν, φέρεται να προβλέπει πως η διαχείριση και η διαδρομή της ναυτιλιακής κίνησης μέσω του Στενού θα γίνεται από το Ιράν σε συνεργασία με το Ομάν, ενώ αν επιτευχθεί τελική συμφωνία εντός 60 ημερών, θα εγκριθεί με τη μορφή δεσμευτικής απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Οι επενδυτές ενθαρρύνθηκαν επίσης από μηνύματα του Ντόναλντ Τραμπ που υποδεικνύουν ότι οι συνομιλίες με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου «προχωρούν ομαλά». Ενώ οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν επιθέσεις «αυτοάμυνας» στο νότιο Ιράν νωρίς την Τρίτη, ενώ ο εκπρόσωπος της Κεντρικής Διοίκησης, Τιμ Χόκινς, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ χρησιμοποίησαν «αυτοσυγκράτηση κατά τη διάρκεια της συνεχιζόμενης εκεχειρίας» μεταξύ των δύο χωρών.