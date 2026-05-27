ΟΠΕΚΕΠΕ: Βαριές κατηγορίες από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων στην Κρήτη

Σε βάρος των συλληφθέντων οι οποίοι οδηγήθηκαν νωρίς το πρωί στα γραφεία των Ευρωπαίων εισαγγελέων, ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος.

Σωρεία βαρύτατων κατηγοριών αποδίδει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στα 22 μέλη του κυκλώματος από την Κρήτη που έχουν συλληφθεί για την επί σειρά ετών εξαπάτηση του αρμόδιου φορέα διαχείρισης και καταβολής ενισχύσεων για την κοινοτική αγροτική πολιτική, προκαλώντας ζημιά που εκτιμάται σε ποσά άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ.

Σε βάρος των συλληφθέντων οι οποίοι οδηγήθηκαν νωρίς το πρωί στα γραφεία των Ευρωπαίων εισαγγελέων, ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος που αφορά δράση εγκληματικής οργάνωσης που στόχευε απάτες σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ και των συμφερόντων της ΕΕ.

Οι κατηγορίες που περιλαμβάνονται στη δίωξη, κατά περίπτωση, αφορούν: Συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, το επίκεντρο της οποίας ήταν η τέλεση περισσοτέρων πράξεων απάτης. Διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης. Απάτη με επιχορηγήσεις από κοινού τελεσθείσα σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ και Δημοσίου η οποία υπερβαίνει το ποσό των 120 χιλιάδων ευρώ κατά συναυτουργία και κατ' εξακολούθηση. Άμεση συνέργεια σε απάτη.

Μετά την πολύωρη διαδικασία της απαγγελίας κατηγοριών οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν από την οδό Λουκάρεως, όπου και τα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, στα δικαστήρια της Ευελπίδων προκειμένου να εμφανιστούν σε ανακριτή από τον οποίο αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να προετοιμάσουν τις απολογίες τους.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ