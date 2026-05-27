Δημοσκόπηση RealPolls: Ισχυρό προβάδισμα για ΝΔ - Πού βρίσκονται Τσίπρας και Καρυστιανού

Τις αντιδράσεις των Ελλήνων πολιτών για την ίδρυση της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» από τη Μαρία Καρυστιανού και την ανακοίνωση του κόμματος «ΕΛΑΣ» από τον Αλέξη Τσίπρα, εμπεριέχει η νέα δημοσκόπηση της RealPolls για το Protagon. H πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας διατηρείται ακόμη, ενώ η παρουσία των δύο νέων πολιτικών φορέων λειτουργεί συσπειρωτικά στην γαλάζια βάση με ξεκάθαρη την κατάρρευση της αντιπολίτευσης.
Στην πρόθεση ψήφου, η ΝΔ παρουσιάζει ισχυρή συσπείρωση και ανεβαίνει στο 27,5%, ποσοστό σχεδόν 3 ποσοστιαίων μονάδων υψηλότερο από την προηγούμενη έρευνα του Απριλίου (24,6%), όταν η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και του Μακάριου Λαζαρίδη είχαν βλάψει τα ποσοστά του κόμματος. Πρόκειται για εντυπωσιακή ανάκαμψη, από τη συμπίεση της δεξαμενής των αναποφάσιστων (από 18% τον Απρίλιο σε 9% σήμερα), καθώς τμήμα τους «κατέβηκε» στα νέα κόμματα αλλά παράλληλα ενεργοποίησε την βάση της ΝΔ.
Δεύτερη δύναμη στην πρόθεση ψήφου αναδεικνύεται το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, με 14,1%, ενώ η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρυστιανού ακολουθεί με 11,4%. Συνολικά τα δύο νέα μορφώματα συγκεντρώνουν 25,5%, ποσοστό που σχεδόν αγγίζει αυτό της ΝΔ και σε κάθε περίπτωση αποτυπώνει το μέγεθος της μετακίνησης που τα παραδοσιακά κόμματα υφίστανται προς την πλευρά του νέου.
Η Πλεύση Ελευθερίας υποχωρεί από το 6,1% του Απριλίου στο 3,7% τώρα, καθώς ένα μεγάλο μέρος του δυναμικού της μεταναστεύει προς τα δύο νέα κόμματα. Στη δε πρόβλεψη εκλογικού αποτελέσματος, το κόμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου καταρρέει από το 10,7% στο 4,5%. Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής υφίσταται μια αιμορραγία 1,8 μονάδας στην πρόθεση ψήφου, από 10,4% τον Απρίλιο στο 8,6% τώρα.
Η μηνιαία απώλεια φτάνει τις 5,7 μονάδες στην πρόβλεψη εκλογικού αποτελέσματος, καθώς το κόμμα Τσίπρα αναμετριέται μαζί του και απορροφά αναποφάσιστους ψηφοφόρους του κεντροαριστερού χώρου. ΣΥΡΙΖΑ και ΜέΡΑ25 σχεδόν εξανεμίζονται, καθώς η ηγεμονία της αριστερής αντιπολίτευσης φαίνεται, σε πρώτη φάση τουλάχιστον, να μεταφέρεται εξ ολοκλήρου στον κ. Τσίπρα.
Ο ΣΥΡΙΖΑ από 3,8% στην πρόθεση ψήφου, υποχωρεί στο 1,2% και το κόμμα του Γιάνη Βαρουφάκη από το 3,4% πέφτει στο 1,5%. Στην πρόβλεψη εκλογικού αποτελέσματος, η ΝΔ βρίσκεται στο 29,1%, ποσοστό που σημειώνει αύξηση από την επίδοση στις ευρωεκλογές που ήταν 28,31%, αλλά μείωση από τη μέτρηση του Απριλίου (30,6%), γεγονός που αποδίδεται στη μείωση της δεξαμενής των αναποφάσιστων.
Δεύτερο το κόμμα Τσίπρα με 16,1%, τρίτο το κόμμα Καρυστιανού με 13,1% και το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ τέταρτο και έχοντας χάσει το διψήφιο (9,4%). Πέμπτο είναι το ΚΚΕ με 7,4% (από 6,3% του Απριλίου), έκτη η Ελληνική Λύση με 5,6% (από 7% τον Απρίλιο), έβδομη η Πλεύση Ελευθερίας με 4,5% και όγδοη η Φωνή Λογικής με 4,1% (από 3,7%). Σχετικά με την άποψη των πολιτών για το νέο κόμμα Τσίπρα, πριν διεξαχθεί η επίσημη ανακοίνωση του ονόματος και η παρουσίαση στο Θησείο, αυτή η επιστροφή δεν αποτιμάται θετικά.
Στην ερώτηση εάν ήταν αναγκαία η επιστροφή Τσίπρα λόγω αδυναμίας της υπάρχουσας αξιωματικής αντιπολίτευσης, το 61,6% απαντά αρνητικά (46,7% «σίγουρα όχι», 14,9% «μάλλον όχι») έναντι 33,6% θετικά. Το εύρημα της δημοσκόπησης παρουσιάζει αντιφάσεις, καθώς ενώ το ΠΑΣΟΚ έχει συμπιεστεί κάτω από 10%, η κοινή γνώμη δεν αναγνωρίζει ρητά «κενό» στην αξιωματική αντιπολίτευση, υποδηλώνοντας ότι η δυναμική του Τσίπρα τροφοδοτείται περισσότερο από συμβολικά παρά από στρατηγικά κίνητρα.
Άξιο αναφοράς είναι το γεγονός ότι μόνο ένα 34,0% πιστεύει ότι ο Τσίπρας θα αποτελέσει παράγοντα συσπείρωσης του κεντροαριστερού χώρου (9,8% «σίγουρα ναι», 24,2% «μάλλον ναι»), ενώ 56,1% απαντά αρνητικά. Στο ερώτημα εάν διαθέτει τη δύναμη να σταθεί ως αντίπαλο δέος στη ΝΔ, οι απόψεις είναι σχεδόν διχασμένες (38,9% ναι, 52,0% όχι), ενώ στο πιο φιλόδοξο σενάριο, να βγει πρώτο κόμμα, το 81,9% απαντά αρνητικά (61,3% «σίγουρα όχι», 20,6% «μάλλον όχι»).
Στο συμβολικό επίπεδο, το 58,8% θεωρεί ότι το συγκεκριμένο κόμμα εκφράζει την αγανάκτηση της κοινωνίας απέναντι στο πολιτικό σύστημα (28,9% «σίγουρα ναι», 29,9% «μάλλον ναι»), έναντι μόλις 35,3% αρνητικών απαντήσεων. Η Ελπίδα για τη Δημοκρατία παραμένει, στη συνείδηση των πολιτών, πρωτίστως κίνημα διαμαρτυρίας. Παράλληλα, το 61,6% θεωρεί ότι θα προσελκύσει κυρίως ψηφοφόρους που σήμερα δηλώνουν αποχή ή αναποφάσιστους (15,8% «σίγουρα ναι», 45,8% «μάλλον ναι»).
Αναφορικά με την εμπιστοσύνη στην πολιτική συγκρότηση του εγχειρήματος, αυτή καθίσταται περιορισμένη: μόλις 17,8% πιστεύει ότι διαθέτει την πολιτική συγκρότηση για να λειτουργήσει ως αξιόπιστο κόμμα εξουσίας, ενώ 73,2% απαντά αρνητικά (27,3% «μάλλον όχι», 45,9% «σίγουρα όχι»). Αντίστοιχα, το 65,5% πιστεύει ότι θα εξαντληθεί γρήγορα ως φαινόμενο και θα μειωθεί η επιρροή της.