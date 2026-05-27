«Ταύρος» για S&P 500 η Goldman Sachs: Αναβαθμίζει την τιμή - στόχο στις 8.000 μονάδες

Μπορεί ο S&P 500 να κατέγραψε το 19ο ρεκόρ του για το 2026, αλλά η Goldman Sachs πιστεύει ότι υπάρχουν πολλά περισσότερα ιστορικά υψηλά που θα ακολουθήσουν.

Η αμερικανική τράπεζα αναβάθμισε τον στόχο της για τον S&P 500 στο τέλος του έτους στις 8.000 μονάδες από 7.600 μονάδες, καθώς αναμένει ότι οι αποτιμήσεις θα υποστηριχθούν από τη συνεχή βελτίωση των εταιρικών μεγεθών. Η GS εντάσσεται στις Deutsche Bank και Morgan Stanley μεταξύ εκείνων με τιμή - στόχο τις 8.000 μονάδες, με την Yardeni Research να είναι ακόμη πιο αισιόδοξες και τοποθετεί τον πήχη στις 8.300 μονάδες.

«Η αναθεωρημένη πρόβλεψη αντανακλά τις ενισχυμένες εκτιμήσεις για τα κέρδη του S&P 500 μετά από μια εξαιρετικά ισχυρή περίοδο επιχειρηματικών αποτελεσμάτων του πρώτου τριμήνου», τόνισε η ομάδα στρατηγικών αναλυτών της Goldman Sachs με επικεφαλής τον Μπεν Σνάιντερ.

Η ομάδα της Goldman αναθεώρησε επί τα βελτίω την πρόβλεψη για τον διευρυμένο δείκτη, ωστόσο προειδοποιεί ότι η αγορά ενδέχεται να αντιμετωπίσει μακροοικονομικές αντιξοότητες, καθώς οι υψηλότερες τιμές ενέργειας λόγω του πολέμου στο Ιράν αποδυναμώνουν τις καταναλωτικές δαπάνες, ασκούν μεγαλύτερη πίεση στα περιθώρια κέρδους και προκαλούν υψηλότερο πληθωρισμό, γεγονός που μειώνει την πιθανότητα χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής από την Fed.

Ωστόσο, συνολικά, η «βασική υπόθεση» της Goldman είναι πως οι αμερικανικές μετοχές να δημιουργήσουν θετικές καθαρές αποδόσεις μέχρι το τέλος του έτους.