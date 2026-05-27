ΕΕ: Ο μέσος όρος εργασίας ανήλθε σε σχεδόν 36 ώρες το 2025

35,9 ώρες καταγράφεται ο μέσος όρος των πραγματικών εβδομαδιαίων ωρών εργασίας των εργαζομένων πλήρους και μερικής απασχόλησης στην ΕΕ, ηλικίας 20-64 ετών για το 2025.

35,9 ώρες καταγράφεται ο μέσος όρος των πραγματικών εβδομαδιαίων ωρών εργασίας των εργαζομένων πλήρους και μερικής απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ηλικίας 20-64 ετών για το 2025. Σημειώνεται μείωση σε σχέση με το 2015, όπου οι ώρες ήταν 36,9.

Οι πραγματικές εβδομαδιαίες ώρες εργασίας αναφέρονται στον συνολικό αριθμό ωρών που αφιέρωσε ένα άτομο σε εργασιακές δραστηριότητες, κατά τη διάρκεια της εβδομάδας αναφοράς, στο κύριο επάγγελμά του. Αυτό περιλαμβάνει όλες τις ώρες εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των υπερωριών που σχετίζονται με το κύριο επάγγελμα, ανεξάρτητα από την αμοιβή. Από τον δείκτη αυτό εξαιρούνται οι περίοδοι απουσίας από την εργασία, όπως η αναρρωτική άδεια, οι διακοπές και ο χρόνος μετακίνησης.

Αν εξετάσουμε τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι μεγαλύτερες εβδομαδιαίες ώρες εργασίας καταγράφηκαν στην Ελλάδα με 39,6 ώρες, τη Βουλγαρία και την Πολωνία, όπου και οι δύο ήταν 38,7 και τη Λιθουανία με 38,4. Αντίθετα, οι Κάτω Χώρες είχαν τις λιγότερες εβδομαδιαίες ώρες εργασίας με 31,9 ώρες, ακολουθούμενες από τη Δανία και τη Γερμανία με τις δύο να σημειώνουν 33,9 και την Αυστρία με 34.

Σύμφωνα με το Eurostat, τα επαγγέλματα με τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία απασχόληση στην ΕΕ ήταν οι ειδικευμένοι εργαζόμενοι στη γεωργία, τη δασοκομία και την αλιεία με 42 ώρες πραγματικής εργασίας, τα στελέχη με 40,6 και τα επαγγέλματα των ενόπλων δυνάμεων με 39,4. Αντίθετα, η μικρότερη εβδομαδιαία απασχόληση καταγράφηκε στα απλά επαγγέλματα με 31,8, στους υπαλλήλους γραφείου με 34 και στους εργαζόμενους στον τομέα των υπηρεσιών και των πωλήσεων με 34,5 ώρες.