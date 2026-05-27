Κοντογεώργης: Σημαντική η πρόοδος των έργων στη Χίο

Απαντώντας σε ερώτηση του Σταύρου Μιχαηλίδη, ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, αναφέρθηκε σε αναλυτική καταγραφή της προόδου στην εκτέλεση έργων στη Χίο.

Σε αναλυτική καταγραφή της προόδου που έχει συντελεστεί στην εκτέλεση σημαντικών έργων στη Χίο αναφέρθηκε από το βήμα της Βουλής ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης, απαντώντας σε σχετική επίκαιρη ερώτηση του τοπικού βουλευτή του ΠΑΣΟΚ-ΚΙνΑΛ Σταύρου Μιχαηλίδη.

Αναφερόμενος στο στόχο της κυβέρνησης για διπλή σύγκλιση, δηλαδή στην μείωση της απόστασης από το κέντρο και των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων, ο κ. Κοντογεώργης είπε από το 2019-20, όταν η συζήτηση γινόταν σε μια «λευκή κόλλα χαρτί», καταγράφηκε σημαντική πρόοδος, με την κυβέρνηση να αναγνωρίζει τις όποιες δυσκολίες και να λειτουργεί συνθετικά.

Αφού σημείωσε και τη δική του παρουσία, δύο φορές στο νησί, στο πλαίσιο του συντονιστικού του ρόλου, και για διαβούλευση με την Αυτοδιοίκηση και τους φορείς της Χίου, ο κ. Κοντογεώργης ενημέρωσε για τα εξής:

Το αεροδρόμιο έγινε από αυτή την κυβέρνηση. Δεν υπήρχε, πριν, η επέκταση και η βελτίωση των κτιριακών εγκαταστάσεων. Όταν λύθηκε το θέμα του αγωγού των ομβρίων υδάτων, που ήταν και θέμα της αυτοδιοίκησης, προχωρήσαμε - γιατί ασχολήθηκα και προσωπικά, από 1 Μαρτίου με την ΥΠΑ, με το αρμόδιο υπουργείο - να ξεκινήσουν οι εργασίες στο βόρειο διάδρομο, με επέκταση για περισσότερα αεροσκάφη και τουριστική ανάπτυξη. Οι εργασίες προχωρούν. Το 2027 θα ολοκληρωθεί.

έγινε από αυτή την κυβέρνηση. Δεν υπήρχε, πριν, η επέκταση και η βελτίωση των κτιριακών εγκαταστάσεων. Όταν λύθηκε το θέμα του αγωγού των ομβρίων υδάτων, που ήταν και θέμα της αυτοδιοίκησης, προχωρήσαμε - γιατί ασχολήθηκα και προσωπικά, από 1 Μαρτίου με την ΥΠΑ, με το αρμόδιο υπουργείο - να ξεκινήσουν οι εργασίες στο βόρειο διάδρομο, με επέκταση για περισσότερα αεροσκάφη και τουριστική ανάπτυξη. Οι εργασίες προχωρούν. Το 2027 θα ολοκληρωθεί. Το Δικαστικό Μέγαρο . Ξέρω πόσο σημαντικό είναι την περιοχή. Είχαμε έκπτωση του αναδόχου, όμως τον Αύγουστο παραδίδεται το κτίριο, ύστερα από αναθεωρήσεις και τέλος του χρόνου, θα είναι πλήρως λειτουργικό.

. Ξέρω πόσο σημαντικό είναι την περιοχή. Είχαμε έκπτωση του αναδόχου, όμως τον Αύγουστο παραδίδεται το κτίριο, ύστερα από αναθεωρήσεις και τέλος του χρόνου, θα είναι πλήρως λειτουργικό. Το φράγμα «Κόρης Γεφύρι» . Όντως, είναι πολύπαθο έργο. Εμείς δίνουμε προτεραιότητα στα θέματα διαχείρισης υδάτων, γιατί ο πρωτογενής τομέας στη Χίο είναι εξαιρετικά σημαντικός. Έπρεπε να λύσουμε θέματα ασφάλειας και στατικής επάρκειας. Βρισκόμαστε στη διαδικασία, όπως απαιτεί και η αρμόδια αρχή για τα φράγματα, της κατάθεσης του φακέλου της πρώτης κλήρωσης, ώστε μαζί με τον τεχνικό σύμβουλο να δούμε αν χρειάζεται κάτι πρόσθετο, για να προχωρήσουμε μετά στη λειτουργική αξιοποίηση του φράγματος, το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

. Όντως, είναι πολύπαθο έργο. Εμείς δίνουμε προτεραιότητα στα θέματα διαχείρισης υδάτων, γιατί ο πρωτογενής τομέας στη Χίο είναι εξαιρετικά σημαντικός. Έπρεπε να λύσουμε θέματα ασφάλειας και στατικής επάρκειας. Βρισκόμαστε στη διαδικασία, όπως απαιτεί και η αρμόδια αρχή για τα φράγματα, της κατάθεσης του φακέλου της πρώτης κλήρωσης, ώστε μαζί με τον τεχνικό σύμβουλο να δούμε αν χρειάζεται κάτι πρόσθετο, για να προχωρήσουμε μετά στη λειτουργική αξιοποίηση του φράγματος, το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Το Αρχαιολογικό Μουσείο . Το επισκέφτηκα. Είναι «κόσμημα» για την περιοχή και την Ελλάδα. Δεκαπέντε εκατομμύρια ευρώ από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Το καλοκαίρι ολοκληρώνεται και μετά θα ανοίξει και για το κοινό, για να υπάρχει και η έκθεση.

. Το επισκέφτηκα. Είναι «κόσμημα» για την περιοχή και την Ελλάδα. Δεκαπέντε εκατομμύρια ευρώ από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Το καλοκαίρι ολοκληρώνεται και μετά θα ανοίξει και για το κοινό, για να υπάρχει και η έκθεση. Το Τελωνείο Χίου , με το οποίο ασχολήθηκα προσωπικά, όπως και ο βουλευτής Ν. Μηταράκης. Όντως υπήρχε καθυστέρηση, γιατί δεν είχαμε ανάδοχο. Έχουμε, όμως, πλέον με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση.

, με το οποίο ασχολήθηκα προσωπικά, όπως και ο βουλευτής Ν. Μηταράκης. Όντως υπήρχε καθυστέρηση, γιατί δεν είχαμε ανάδοχο. Έχουμε, όμως, πλέον με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Το Λιμάνι . Ξεκινούν τα έργα. Θα ολοκληρωθεί μέσα στο ‘27. Για το Μάστερ Πλαν του λιμανιού, στις 10 Ιουνίου γίνεται η επόμενη ΕΣΑΛ στο υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Επομένως, θα έχουμε έγκριση και του Μάστερ Πλάν, που μαζί με την περιοχή του Τελωνείου, θα οδηγήσει στην αναμόρφωση των λιμενικών εγκαταστάσεων.

. Ξεκινούν τα έργα. Θα ολοκληρωθεί μέσα στο ‘27. Για το Μάστερ Πλαν του λιμανιού, στις 10 Ιουνίου γίνεται η επόμενη ΕΣΑΛ στο υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Επομένως, θα έχουμε έγκριση και του Μάστερ Πλάν, που μαζί με την περιοχή του Τελωνείου, θα οδηγήσει στην αναμόρφωση των λιμενικών εγκαταστάσεων. Το Νοσοκομείο . Προχώρησαν και ολοκληρώθηκαν τα ΤΕΠ. Ο προϋπολογισμός το ‘19 του Σκυλίτσειου Γενικού Νοσοκομείου ήταν 7,5 εκατομμύρια. Σήμερα είναι σχεδόν 15 εκατομμύρια ευρώ. Ειδικά για την παθολογική, πριν λίγες μέρες πήγε η νέα μελέτη (19/5/2026) στο υπουργείο Υγείας προκειμένου να προχωρήσει και στις κατάλληλες ενέργειες.

. Προχώρησαν και ολοκληρώθηκαν τα ΤΕΠ. Ο προϋπολογισμός το ‘19 του Σκυλίτσειου Γενικού Νοσοκομείου ήταν 7,5 εκατομμύρια. Σήμερα είναι σχεδόν 15 εκατομμύρια ευρώ. Ειδικά για την παθολογική, πριν λίγες μέρες πήγε η νέα μελέτη (19/5/2026) στο υπουργείο Υγείας προκειμένου να προχωρήσει και στις κατάλληλες ενέργειες. Το 3ο Γυμνάσιο. Είχα έλθει και προσωπικά στην περιοχή. Υπήρξε μια χρηματοδότηση περίπου 1,6 εκατομμυρίων ευρώ, στον Δήμο. Δεν προχώρησε. Ολοκληρώθηκε πριν δυο-τρεις μήνες η ανάκληση της χρηματοδότησης και υπάρχει νέο αίτημα αυτήν τη στιγμή από τον Δήμο περίπου 5,5 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο η Επιτροπή του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου προφανώς και θα αξιολογήσει.

Από την πλευρά του, ο κ. Μιχαηλίδης έκανε λόγο για «απόλυτη κυβερνητική αποτυχία στην εκτέλεση και παράδοση των κρίσιμων υποδομών για την Χίο». Η μέχρι τώρα εμπειρία μας, από την απόδοση της κυβέρνησης είναι απογοητευτική. Μπαίνετε στον όγδοο χρόνο της διακυβέρνησης και στα έργα που συζητάμε λέμε πάλι για μια μετάθεση της ολοκλήρωσης, προς το τέλος της κυβερνητικής σας θητείας. Εγώ θα σας ξανακαλέσω εδώ, όταν τελειώνετε, για να κάνουμε μια ανασκόπηση, να δείτε ότι πάλι θα πέσετε έξω» εκτίμησε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Ζήτησε επίσης από την κυβέρνηση να μη στέκεται παρατηρητής στην αδυναμία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να αντιμετωπίσει προβλήματα όπως αυτό της συγκοινωνίας ή των σχολείων: «Αν δεν μπορεί η τοπική αυτοδιοίκηση, αν δεν έχει πόρους ή ό,τι άλλη δικαιολογία, θέλουμε μια κυβέρνηση η οποία επιτέλους να αναλάβει και να καθοδηγήσει και να βοηθήσει».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ