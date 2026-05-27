ΗΠΑ: Οι αμερικανικές αρχές θα ανοίξουν κέντρο καραντίνας για τον Έμπολα στην Κένυα

Οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν να ανοίξουν κέντρο καραντίνας στην Κένυα για ύποπτα ή επιβεβαιωμένα κρούσματα Έμπολα, κυρίως Αμερικανούς, ανέφερε σε σημερινό της δημοσίευμα η Wall Street Journal (WSJ), καθώς η επιδημία εξαπλώνεται στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.

Σύμφωνα με ενημερωμένες πηγές, το κέντρο ανέμενε ακόμη την έγκριση από τις αρχές της Κένυας μέχρι την Τρίτη, οι οποίες δεν έχουν ακόμη αναφέρει κανένα κρούσμα της νόσου.

Αξιωματούχοι από μια υπηρεσία του υπουργείου Υγείας των ΗΠΑ «έχουν λάβει ειδοποίηση για τη δημιουργία (του κέντρου) στην Κένυα», δήλωσαν αυτές οι πηγές στην εφημερίδα.

Ένας αξιωματούχος της κυβέρνησης δήλωσε ότι η εγκατάσταση θα σχεδιαστεί για Αμερικανούς «που θα πρέπει να εγκαταλείψουν γρήγορα τη ΛΔΚονγκό και να τεθούν σε καραντίνα», χωρίς να χρειαστεί να κάνουν ένα μακρύ ταξίδι προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ένας Αμερικανός πολίτης που προσβλήθηκε από Έμπολα στη ΛΔΚονγκό νοσηλεύτηκε σε εξειδικευμένη μονάδα στο Βερολίνο, μαζί με τη σύζυγό του και τα τέσσερα παιδιά του, τα οποία θεωρούνται στενές επαφές.

Δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με την κατάστασή του. Την περασμένη εβδομάδα, οι αρχές των ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι θα ανακατευθύνουν τώρα όλους τους ταξιδιώτες που είχαν βρεθεί στη ΛΔ Κονγκό, την Ουγκάντα ή το Νότιο Σουδάν τις τελευταίες 21 ημέρες προς το Διεθνές Αεροδρόμιο Ντάλες της Ουάσινγκτον για προσυμπτωματικό έλεγχο.

Περισσότερα από 900 ύποπτα κρούσματα του ιού και 220 ύποπτοι θάνατοι έχουν ήδη καταγραφεί, σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία. Ωστόσο, η πραγματική έκταση της επιδημίας παραμένει άγνωστη και οι διεθνείς υγειονομικές αρχές πιστεύουν ότι οι τρέχοντες αριθμοί πιθανότατα έχουν υποτιμηθεί.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ