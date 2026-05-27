Fais Group: Εγκρίθηκε η συγχώνευση των θυγατρικών ELSOL και E-Tennis

Η ELSOL θα απορροφήσει την E-Tennis.

Εγκρίθηκε η διαδικασία συγχώνευσης διά απορροφήσεως της E-Tennis Μαρούσι (κατά 100% θυγατρική της ELSOL) με την ELSOL Α.Ε. (κατά 75% θυγατρική του Ομίλου Fais), όπως ανακοίνωσε ο Όμιλος Fais.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η «Fais Group» (η «Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι, κατά τις από 25.05.2026 συνεδριάσεις των διοικητικών συμβουλίων της κατά 75% θυγατρικής εταιρείας «ELSOL Α.Ε. Εισαγωγής και Εμπορίας Αθλητικών Ειδών» (εφεξής «ELSOL») και της κατά 100% θυγατρικής της ELSOL, με την επωνυμία «E-TENNIS ΜΑΡΟΥΣΙ Εισαγωγή και Εμπορία Αθλητικών Ειδών Μονοπρόσωπη Α.Ε.» (εφεξής «E-TENNIS»), εγκρίθηκε η έναρξη της διαδικασίας συγχώνευσης δι’ απορροφήσεως της E-TENNIS από την ELSOL, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 4601/2019, 4548/2018 και 5162/2024.

Ειδικότερα, η ELSOL, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 120938601000 (η «Απορροφώσα»), θα απορροφήσει την E-TENNIS, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 139643801000 (η «Απορροφώμενη»).