Ιράν: Τι προβλέπει για Ορμούζ και ναυτικό αποκλεισμό το σχέδιο συμφωνίας με τις ΗΠΑ

Η ανακοίνωση έρχεται ενώ είναι σε εξέλιξη διπλωματικές επαφές μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου, που πυροδοτήθηκε από την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση στις 28 Φεβρουαρίου.

Η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε ότι η Τεχεράνη εξασφάλισε σχέδιο του αρχικού ανεπίσημου πλαισίου για την σύνταξη μνημονίου συνεννόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με το σχέδιο εκείνο, το Ιράν θα αποκαθιστούσε την κυκλοφορία των εμπορικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ στα προ του πολέμου επίπεδα, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες θα απέσυραν τις αμερικανικές δυνάμεις από την περιφέρεια του Ιράν και θα ήραν τον ναυτικό αποκλεισμό.

Σχετικά με το περιεχόμενο της συμφωνίας, αυτή φέρεται να προβλέπει:

η διαχείριση και η διαδρομή της ναυτιλιακής κίνησης μέσω του Στενού θα γίνεται από το Ιράν σε συνεργασία με το Ομάν

αν επιτευχθεί τελική συμφωνία εντός 60 ημερών, θα εγκριθεί με τη μορφή δεσμευτικής απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ

Σημειώνεται πάντως ότι το πλαίσιο δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί και το Ιράν δεν θα προβεί σε καμία ενέργεια χωρίς «απτή επαλήθευση».

Στο μεταξύ, το το ιρανικό υπουργείο Πληροφοριών ανέφερε σήμερα πως σκοπός των ΗΠΑ και του Ισραήλ συνεχίζει να είναι να ανατρέψουν και να σπείρουν τη διχόνοια εντός της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Ο εχθρός επιδιώκει τώρα με άλλα μέσα τον στόχο ανατροπής και διχασμού της χώρας, τον οποίο δήλωσε ανοικτά στην αρχή του πολέμου αλλά δεν κατάφερε να επιτύχει με στρατιωτική επίθεση», έγραψε σε ανακοίνωση το υπουργείο, η οποία μεταδόθηκε από τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Το υπουργείο δήλωσε ότι έλαβε πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιδιώκουν να «εντείνουν την οικονομική πίεση», να προκαλέσουν διχασμό μεταξύ διαφόρων εθνοτικών και θρησκευτικών κοινοτήτων στη χώρα και να διεξάγουν επιχειρήσεις δολιοφθοράς όπως και άλλες «τρομοκρατικές επιχειρήσεις».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, προβλέπεται στο πλαίσιο αυτών των σχεδίων να εισάγουν στο Ιράν, με τρόπο παράνομο και σε μεγάλη κλίμακα, όπλα, πυρομαχικά και «παράνομα μέσα επικοινωνίας» όπως τα συστήματα δορυφορικού ίντερνετ Starlink.

Το Ιράν, που δεν αναγνωρίζεται ως κράτος από το Ισραήλ, το κατηγορεί εδώ και καιρό ότι διεξάγει επιχειρήσεις δολιοφθοράς κατά των πυρηνικών του εγκαταστάσεων και ότι δολοφονεί στρατιωτικούς, πολιτικά πρόσωπα ή επιστήμονες στο έδαφός του.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ