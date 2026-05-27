Η Ρωσία απειλεί την Αρμενία με κυρώσεις εάν συνεχίσει την πορεία ένταξης στην ΕΕ

Η Ρωσία δήλωσε σήμερα ότι προειδοποίησε την Αρμενία ότι θα αναστείλει ή θα τερματίσει συμφωνίες για την προμήθεια φθηνού πετρελαίου και φυσικού αερίου στη χώρα αυτή του Νότιου Καυκάσου, αν προχωρήσει στην προσπάθειά της να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Μόσχα εξέδωσε την προειδοποίηση αυτή δύο εβδομάδες πριν από τις αρμενικές εκλογές που θα γίνουν στις 7 Ιουνίου, με τις δημοσκοπήσεις να δίνουν ένα άνετο προβάδισμα στο κόμμα «Πολιτικό Συμβόλαιο» του πρωθυπουργού Νικόλ Πασινιάν ο οποίος έχει σφυρηλατήσει μια θερμότερη σχέση με τη Δύση προς ενόχληση της Μόσχας.

«Η ρωσική πρεσβεία διαβίβασε επισήμως επιστολή... δηλώνοντας ότι αν η διαδικασία ένταξης στην ΕΕ συνεχιστεί, η ρωσική πλευρά θα αναστείλει ή θα τερματίσει μονομερώς τη Συμφωνία Συνεργασίας για την Προμήθεια Φυσικού Αερίου, Προϊόντων Πετρελαίου και Ακατέργαστων Διαμαντιών», δήλωσε στο ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA η Μαρία Ζαχάροβα, εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών.

Η Αρμενία, μια περίκλειστη χώρα περίπου 3 εκατομμυρίων κατοίκων, παραδοσιακά είχε στενούς δεσμούς με τη Ρωσία. Φιλοξενεί ρωσικές στρατιωτικές βάσεις και εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις ρωσικές εισαγωγές ενέργειας. Πέρσι εισήγαγε 2,7 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα (bcm) φυσικού αερίου, το 82% των οποίων προήλθε από τη Ρωσία, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Ωστόσο, οι σχέσεις με τη Μόσχα έχουν επιδεινωθεί τα τελευταία χρόνια, καθώς το Γερεβάν επιδιώκει να εμβαθύνει τους δεσμούς του με τις Βρυξέλλες και την Ουάσινγκτον.

Η Μόσχα νωρίτερα αυτόν τον μήνα κατηγόρησε την Αρμενία ότι παρασύρθηκε σε αυτό που χαρακτήρισε «αντιρωσική τροχιά» της ΕΕ.

Χθες Τρίτη, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο και ο Αρμένιος ομόλογός του Αραράτ Μιρζογιάν υπέγραψαν συμφωνία στρατηγικής σύμπραξης στην αρμενική πρωτεύουσα.

