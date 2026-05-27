«Γκάζι» για περισσότερες αλλά και πιο παραγωγικές ξένες επενδύσεις

Ένα ολοκληρωμένο πακέτο κινήτρων το οποίο έχει στόχο όχι μόνο την αύξηση των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων (ΑΞΕ) αλλά και την αλλαγή του μείγματος τους ώστε να ενισχυθούν οι πιο παραγωγικές επενδύσεις, προωθεί το υπουργείο Ανάπτυξης. Το νέο νομοθετικό πλαίσιο που παρουσιάστηκε χθες στο υπουργικό συμβούλιο από τον υπουργό Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκο, ουσιαστικά μεταφέρει και σε μικρότερες επενδύσεις τα κίνητρα που ισχύουν για τις στρατηγικές επενδύσεις, προσθέτοντας και κίνητρα για τους ξένους επενδυτές.

Ειδικότερα, το νέο πλαίσιο θα αφορά επενδυτικά σχέδια έως 50 εκατ. ευρώ στους τομείς της μεταποίησης και της βιομηχανίας, της έρευνας και ανάπτυξης, της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης, των logistics, της βιομηχανοποιημένης πρωτογενούς παραγωγής, της αμυντικής βιομηχανίας και της αεροναυπηγικής, καθώς και της βιοτεχνολογίας, της υγείας και της κοινωνικής πρόνοιας. Εκτός δηλαδή μένει ο τριτογενής τομέας ο οποίος εξάλλου έχει την μερίδα του λέοντος στις ΑΞΕ όλα τα προηγούμενα χρόνια.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας το 66% των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων την περίοδο 2015-2025 κατευθύνθηκε στον τριτογενή τομέα. Ακολουθεί με μεγάλη διαφορά ο δευτερογενής τομέας (22%), ενώ το μερίδιο του πρωτογενούς τομέα είναι μόλις 1%.

Οι κλάδοι της μεταποίησης με το σημαντικότερο επενδυτικό ενδιαφέρον κατά την περίοδο 2015-2025 είναι τα τρόφιμα-ποτά-καπνός (με διαφορά), τα πετρελαιοειδή και τα φαρμακευτικά. Άλλοι κλάδοι που συγκεντρώνουν σημαντικές εισροές ΞΑΕ στη μεταποίηση είναι τα μέταλλα και μεταλλικά προϊόντα, τα ηλεκτρονικά και οπτικά προϊόντα και oι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, η βιομηχανία ξύλου και χαρτιού με τις δραστηριότητες εκτύπωσης και αναπαραγωγής, τα χημικά και τα μηχανήματα και είδη εξοπλισμού.

Κίνητρα για greenfield επενδύσεις

Ταυτόχρονα τα κίνητρα για την αύξηση των επενδύσεων που χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από μη εγχώρια κεφάλαια έχουν ως στόχο την αύξηση της εγκατάστασης νέων επιχειρήσεων (greenfield investments), που αποτελεί διαχρονικό αδύναμο στοιχείο της ελληνικής οικονομίας καθώς πολλές φορές οι νέες επενδύσεις κολλάνε στην γραφειοκρατία.

Για αυτό πέρα από τα φορολογικά κίνητρα που προβλέπονται με την μορφή φοροαπαλλαγών και ταχείας απόσβεσης παγίων στο πακέτο του υπουργείου Ανάπτυξης περιλαμβάνεται και η ταχεία αδειοδότηση με πρόβλεψη για αυστηρή τήρηση προθεσμιών, χρηματοδοτικά αλλά και τη δυνατότητα παρέμβασης του Υπουργού σε περίπτωση αδράνειας.

Ακόμη προβλέπονται και εργαλεία µε εγγύηση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ), διευκόλυνση αδειών διαμονής για επενδυτές και μια διαφανής διαδικασία FIFO για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων

Σύμφωνα µε το υπουργείο Ανάπτυξης, η εφαρμογή του νέου νομικού πλαισίου θα έχει ως συνέπεια τη µόχλευση σημαντικών ξένων κεφαλαίων, την ενίσχυση της παραγωγικής βάσης και της τεχνολογικής αναβάθµισης, τη μεταφορά τεχνογνωσίας και προηγµένης επιχειρηµατικής κουλτούρας, τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας, την ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης και την επιτάχυνση του ψηφιακού και βιοµηχανικού µετασχηµατισµού.