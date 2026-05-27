Ειδήσεις | Διεθνή

Κίνα: Ο στρατός ανακοίνωσε ότι απώθησε ολλανδική φρεγάτα στη Θάλασσα της Νότιας Κίνας

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Κίνα: Ο στρατός ανακοίνωσε ότι απώθησε ολλανδική φρεγάτα στη Θάλασσα της Νότιας Κίνας
Κίνα / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
«Ελικόπτερα που απογειώνονται από αεροπλανοφόρα έχουν επανειλημμένα απογειωθεί και «παραβιάσει τον εναέριο χώρο της Κίνας», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Ζάι Σιτσέν, εκπρόσωπος της Διοίκησης Νότιας Περιφέρειας του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού της Κίνας.

Ο στρατός της Κίνας ανακοίνωσε ότι κινητοποίησε τις ναυτικές και αεροπορικές της δυνάμεις για να απωθήσει μια ολλανδική φρεγάτα, η οποία εισήλθε όπως ισχυρίζεται παράνομα στα νησιά Παρασέλ στη διαφιλονικούμενη Θάλασσα της Νότιας Κίνας.

«Ελικόπτερα που απογειώνονται από αεροπλανοφόρα έχουν επανειλημμένα απογειωθεί και «παραβιάσει τον εναέριο χώρο της Κίνας», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Ζάι Σιτσέν, εκπρόσωπος της Διοίκησης Νότιας Περιφέρειας του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού της Κίνας.

«Είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι σε αυτό και καλούμε επίσημα την ολλανδική πλευρά να σταματήσει αμέσως τις παραβατικές και προκλητικές πράξεις της», δήλωσε ο Ζάι, προσθέτοντας ότι ο κινεζικός στρατός θα υπερασπιστεί με αποφασιστικότητα την εθνική κυριαρχία και ασφάλεια.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Φορολοταρία: Έγινε η κλήρωση για τις συναλλαγές Απριλίου - Δείτε εάν κερδίσατε έως 50.000 ευρώ

Ποδαρικό της ΕΛΑΣ με πέσιμο στο ΠΑΣΟΚ - Ο Τσίπρας συσπειρώνει… τη ΝΔ - Οι απόντες και οι παρόντες στο Θησείο

Γιατί δεν έπεισε η Ferrari Luce

tags:
Κίνα
Ολλανδία
Φόρτωση BOLM...

reader insiderinsiderinsiderinsiderinsider