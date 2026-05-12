Η γεωπολιτική αβεβαιότητα «πάγωσε» τους επενδυτές στο ΧΑ τον Απρίλιο

Στα χαμηλότερα επίπεδα από τον Ιανουάριο του 2025 ο αριθμός των ενεργών μερίδων. Εκροές για τρίτο διαδοχικό μήνα από τους ξένους επενδυτές.

Κατακόρυφα μειωμένη ήταν η συμμετοχή των επενδυτών στο Χρηματιστήριο της Αθήνας τον Απρίλιο. Σύμφωνα με τα στοιχεία ΑξίαNumbers του Euronext Athens, ο αριθμός των ενεργών μερίδων τον Απρίλιο διαμορφώθηκε σε 24.386, με μείωση της τάξης του 30% έναντι του Μαρτίου, και βρέθηκε έτσι στα χαμηλότερα επίπεδα από τον Ιανουάριο του 2025. Κατά το μεγαλύτερο μέρος της, η υποχώρηση ήταν αποτέλεσμα της αδράνειας των ημεδαπών επενδυτών, καθώς η μείωση των ενεργών μερίδων των αλλοδαπών επενδυτών ήταν αισθητά μικρότερη και δεν ξεπέρασε το 21%.

Ενθαρρυντικό, ωστόσο, υπήρξε το γεγονός ότι ο ρυθμός δημιουργίας νέων μερίδων αυξήθηκε εκ νέου, για πέμπτο διαδοχικό μήνα. Τον Απρίλιο δημιουργήθηκαν 2.799 νέες μερίδες (2.601 από εγχώριους και 198 από ξένους επενδυτές), έναντι 2.624 τον Μάρτιο και 1.649 τον Απρίλιο του 2025. Αν διατηρηθούν αυτοί οι ρυθμοί δημιουργίας νέων μερίδων, τότε το Χρηματιστήριο της Αθήνας σε ορίζοντα τριών μηνών θα μπορούσε να επιστρέψει πάνω από το ορόσημο του 1 εκατ. μερίδων, για πρώτη φορά από τον Αύγουστο του 2024.

Αισθητή ήταν τον Απρίλιο και η μείωση (κατά 25,7%) της συνολικής αξίας των συναλλαγών, που διαμορφώθηκε σε 5,27 δισ. ευρώ έναντι 7,09 δισ. ευρώ τον αμέσως προηγούμενο μήνα, παρέμεινε ωστόσο κοντά στον μέσο όρο του προηγούμενου 12μήνου των 5,44 δισ. ευρώ.

Τρίτος μήνας εκροών

Με αξία αγορών στα 3,58 δισ. ευρώ και πωλήσεις ύψους 3,66 δισ. ευρώ, ο Απρίλιος ήταν ο τρίτος διαδοχικός μήνας κατά τον οποίο οι ξένοι επενδυτές παρουσίασαν καθαρές εκροές, ύψους 80,87 εκατ. ευρώ.

Οι συνολικές εκροές από την αρχή της χρονιάς διαμορφώνονται για τους ξένους επενδυτές σε 100,13 εκατ. ευρώ, όταν στο αντίστοιχο διάστημα του 2025 (Ιανουάριος – Απρίλιος) είχαν καταγραφεί καθαρές εισροές 340,73 εκατ. ευρώ.

Οι ξένοι επενδυτές διατήρησαν τον Απρίλιο το αυξημένο αποτύπωμά τους στο ελληνικό ταμπλό, πραγματοποιώντας το 68,8% των συνολικών συναλλαγών, ενώ το ποσοστό της κεφαλαιοποίησης που έχουν στην κατοχή τους διαμορφώθηκε σε 68,83%.

Το γεγονός ότι ο Απρίλιος ήταν ένας μήνας μόλις 18 συνεδριάσεων, λόγω των αργιών του Καθολικού και Ορθόδοξου Πάσχα, ασφαλώς επηρέασε τα μεγέθη και την επενδυτική διάθεση στο ταμπλό. Ο βασικός καταλύτης ωστόσο υπήρξε ο πόλεμος στο Ιράν και η επίδρασή του στις τιμές της ενέργειας.

Ο Απρίλιος ήταν ο μήνας που δοκίμασε τα νεύρα των επενδυτών. Οι αρχικές προσδοκίες περί «σύντομης» λήξης του πολέμου άρχισαν να διαψεύδονται, κι αυτό ελάχιστα άλλαξε ακόμη και μετά την έναρξη της εύθραυστης εκεχειρίας ΗΠΑ-Ιράν, καθώς ακολούθησαν ο ναυτικός αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών από τον αμερικανικό στόλο και αλλεπάλληλες διαψεύσεις περί «επικείμενων» συμφωνιών ειρήνευσης. Σε αυτό το κλίμα καταγράφηκαν ακραίες διακυμάνσεις στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Ενδεικτικά, το Brent βρέθηκε στις 8 Απριλίου να υποχωρεί ακόμη και κάτω από τα 95 δολάρια το βαρέλι, για να ολοκληρώσει τελικά τον μήνα κοντά στα 126 δολάρια, σημειώνοντας άλμα περίπου 33%.