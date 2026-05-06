ΑΑΔΕ: Διεύρυνση ωραρίου στον Τελωνειακό Σταθμό Μαυροματίου για τη θερινή περίοδο

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ενημερώνει ότι από την Δευτέρα 11/5/2026, ο Τελωνειακός Ελεγκτικός Σταθμός Μαυροματίου θα λειτουργεί καθημερινά με διευρυμένο ωράριο κατά τη θερινή περίοδο, για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών κυκλοφορίας και την ενίσχυση της διεθνούς εφοδιαστικής αλυσίδας.

Συγκεκριμένα, το νέο ωράριο διαμορφώνεται συνολικά ως εξής:

Θερινή περίοδος (1/4 έως 31/10): Καθημερινά 06:00- 24:00 (για το τρέχον έτος η εφαρμογή ξεκινά στις 11/5).

Χειμερινή περίοδος (1/11 έως 31/3): Καθημερινά 08:00- 22:00.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Σταθμό Μαυροματίου, στα τηλέφωνα επικοινωνίας: 2664 361204, 2664 361200 και στο email: [email protected].