ΑΒΑΞ: Περιθώριο ανόδου για τη μετοχή έως 50% βλέπουν Eurobank (4,85€) και Πειραιώς (4,50€)

Αγορά της μετοχής της ΑΒΑΞ συστήνουν με σημερινές αναλύσεις τους οι δύο μεγαλύτερες Ελληνικές χρηματιστηριακές, Eurobank και Πειραιώς.

Αγορά της μετοχής της ΑΒΑΞ συστήνουν με σημερινές αναλύσεις τους οι δύο μεγαλύτερες Ελληνικές χρηματιστηριακές, Eurobank και Πειραιώς, θέτοντας τιμές-στόχους (4,85 και 4,50 ευρώ αντίστοιχα) οι οποίες προσφέρουν σημαντικό περιθώριο ανόδου έως και 50% σε σχέση με τα τρέχοντα χρηματιστηριακά επίπεδα τιμών.

Ειδικότερα, η Eurobank Equities ξεκινά την κάλυψη της ΑΒΑΞ με ανάλυση που τιτλοφορείται «Ακολουθώντας τον κύκλο δραστηριότητας, οικοδομώντας ανθεκτικότητα» και σύσταση για «Αγορά» με περιθώριο ανόδου 50% από τα τρέχοντα επίπεδα έως την τιμή-στόχο 4,85 ευρώ ανά μετοχή.

Κάνοντας χρήση διαφόρων μοντέλων αποτίμησης, οι αναλυτές της Eurobank Equities εκτιμούν ότι η τρέχουσα χρηματιστηριακή τιμή αντιστοιχεί σε δείκτη Επιχειρηματικής Αξίας / EBITDA χαμηλότερου του 6x, ενώ όταν εξαιρεθεί η αξία του χαρτοφυλακίου των παραχωρήσεων ο δείκτης διαμορφώνεται κάτω από 3x για τη βασική κατασκευαστική δραστηριότητα, έναντι 5x-6x σε ομοειδείς Ευρωπαϊκές εταιρίες.

Σύμφωνα με τους αναλυτές, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο συμβάσεων ύψους 2,8 δισ. ευρώ αναμένεται να εισφέρει κύκλο εργασιών άνω των 900 εκατ ευρώ ετησίως έως το 2030, με περιθώριο κέρδους EBITDA άνω του 9%. Στο σκέλος των παραχωρήσεων, η μείωση της συμμετοχής στην κερδοφορία μετά την απώλεια της Αττικής Οδού αντιμετωπίζεται ως προσωρινή συνθήκη καθώς η ένταξη νέων ΣΔΙΤ, όπως το Flyover και ο Ταυρωπός, θα επαναφέρει την συμμετοχή του κλάδου στο 23% του ενοποιημένου EBITDA έως το 2030, ενισχύοντας την ορατότητα της κερδοφορίας και εξομαλύνοντας τις ταμειακές ροές.

Η δυνατότητα του Ομίλου ΑΒΑΞ να παράγει ισχυρή λειτουργική κερδοφορία εκτιμάται ότι θα επιταχύνει την αποκλιμάκωση του δείκτη δανεισμού / EBITDA σε επίπεδα μικρότερα της μονάδας (1x) από το τρέχον 2,1x και προσφέρει επαρκή κεφαλαιακή ισχύ για ανάπτυξη με αυτοχρηματοδότηση επενδύσεων αλλά και διανομές μερισμάτων στους μετόχους.

Η Πειραιώς Χρηματιστηριακή προχώρησε σε αναβάθμιση της τιμής-στόχου της μετοχής της ΑΒΑΞ σε 4,5 ευρώ (έναντι €3,3 ευρώ προηγουμένως), προσφέροντας περιθώριο ανόδου 40% σε σχέση με το χθεσινό κλείσιμο της μετοχής (€3,24).

Η αναβάθμιση έναντι της προηγούμενης τιμής-στόχου έρχεται ως αποτέλεσμα α) της βελτιωμένης προοπτικής για τον κλάδο κατασκευών που υποστηρίζεται από το ισχυρό ανεκτέλεστο ~3 δις ευρώ της ΑΒΑΞ αλλά και την ισχυρή προοπτική για ανάληψη νέων έργων που θα προκύψουν στο άμεσο μέλλον στην Ελλάδα και τα οποία θα συμβάλουν στην επίτευξη τζίρου ~1 δις ευρώ ετησίως τα επόμενα έτη β) της προς τα πάνω εκτίμησης είσπραξης εσόδων (σύνολο εσόδων 270 εκατ. ευρώ έως το 2032) από το υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο παραχωρήσεων της εταιρίας (Ολυμπία Οδός, Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου & Flyover Θεσσαλονίκης που αναμένεται να παραδοθεί το 2027) και γ) της επίτευξης σημαντικών ταμειακών ροών που θα ανέλθουν σε 0,6 δις ευρώ έως το 2032 ικανές να υποστηρίξουν την ανάληψη νέων επενδυτικών πρωτοβουλιών κυρίως σε νέες παραχωρήσεις.

Με την μέθοδο sum of the parts η Πειραιώς Χρηματιστηριακή αποτιμά τον κλάδο των κατασκευών σε 470 εκατ. ευρώ και τον κλάδο των παραχωρήσεων & λοιπών δραστηριοτήτων σε 450 εκατ. ευρώ, ήτοι σύνολο 900 εκατ. ευρώ, όπου μετά την αφαίρεση του υφιστάμενου καθαρού δανεισμού οδηγεί σε αξία μετόχων 670 εκατ. ευρώ, +40% σε σχέση με την τρέχουσα αξία της ΑΒΑΞ.