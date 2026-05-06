Χρυσός: Κέρδη 2,5% καθώς ο Τραμπ μιλά για πρόοδο με το Ιράν

Οι τιμές του χρυσού σημειώνουν κέρδη άνω του 2,5% την Τετάρτη, στον απόηχο της είδησης ότι μπορεί να επιτευχθεί μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν όπως υπαινίχθηκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, η οποία έστειλε χαμηλότερα δολάριο και αργό πετρέλαιο, ενώ παράλληλα μειώθηκαν οι πληθωριστικές πιέσεις.

Συγκεκριμένα, η τιμή spot του χρυσού ενισχύεται 2,7% στα 4.679,88 δολάρια ανά ουγγιά, διευρύνοντας τα ήπια κέρδη που σημείωσε την Τρίτη. Τα futures των ΗΠΑ ενισχύονται εξίσου σημαντικά, διαπραγματευόμενα στο +2,6% στα 4.689 δολάρια ανά ουγγιά.

Ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social, τόνισε ότι έχει σημειωθεί «μεγάλη πρόοδος» με το Ιράν και θα διακόψει την «Επιχείρηση Ελευθερία» ώστε να «διαπιστωθεί αν η συμφωνία μπορεί να οριστικοποιηθεί και να υπογραφεί» όπως τόνισε. Νωρίτερα, ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι οι επιθετικές επιχειρήσεις έχουν τελειώσει καθώς η Ουάσινγκτον μετατοπίζεται στην προστασία της ναυτιλίας στο στενό.

Ενώ οι ΗΠΑ υποβάθμισαν την προοπτική επιστροφής στις πολεμικές συγκρούσεις, αναφορές ότι ένα φορτηγό πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα σήμερα στα Στενά του Ορμούζ, υποδεικνύουν ότι η ένταση στην περιοχή δεν έχει εξαλειφθεί.

Ο χρυσός σημείωσε άνοδο καθώς «οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν λόγω της μείωσης του γεωπολιτικού ασφαλίστρου κινδύνου, αφού οι ΗΠΑ επιβεβαίωσαν ότι η συνεχιζόμενη εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ του Ιράν παραμένει άθικτη, παρά τις αψιμαχίες που παρατηρήθηκαν στις αρχές αυτής της εβδομάδας», δήλωσε ο Κέλβιν Γουόνγκ, ανώτερος αναλυτής αγοράς στην OANDA, τονίζοντας ότι «οποιαδήποτε ένδειξη επανακλιμάκωσης της έντασης μεταξύ των δύο, θα οδηγήσει τις τιμές του χρυσού σε μία μορφή κατοχύρωσης κερδών».

Παρά την σημερινή άνοδο, ο χρυσός υποχωρεί περισσότερο από 12% από την έναρξη του πολέμου στα τέλη Φεβρουαρίου.