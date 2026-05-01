Πρωθυπουργός Λιβάνου: Θα εργαστούμε για να ανακτήσουμε κάθε σπιθαμή της κατεχόμενης γης μας

Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου, Ναουάφ Σαλάμ δήλωσε σε μήνυμά του με αφορμή την Πρωτομαγιά, ότι θα συνεχίσει να εργάζεται σκληρά για την ανάκτηση κάθε σπιθαμής του κατεχόμενου λιβανικού εδάφους, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

«Αντιλαμβάνομαι το μέγεθος των δυσκολιών που βιώνουν πολλοί από εσάς, από την απώλεια θέσεων εργασίας, τη μείωση της αγοραστικής δύναμης και τις καθημερινές πιέσεις που βαραίνουν τους ώμους σας. Και από τη θέση ευθύνης που κατέχω, σας διαβεβαιώνω ότι θα συνεχίσουμε τη σκληρή δουλειά για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσής σας, την ανάκτηση κάθε σπιθαμής της κατεχόμενης γης μας, την ολοκλήρωση της πορείας των μεταρρυθμίσεων και την αναζωογόνηση της οικονομίας με τρόπο που θα δημιουργεί νέες ευκαιρίες εργασίας, θα αποκαθιστά τη σταθερότητα και θα θέτει τη χώρα στον δρόμο της πραγματικής ανάκαμψης», έγραψε ο Σαλάμ σε ανάρτησή του στο Χ.

tags:
Λίβανος
Μέση Ανατολή
Ισραήλ
Φόρτωση BOLM...
