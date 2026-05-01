Πετρέλαιο: Οδεύει προς δεύτερη νικηφόρα εβδομάδα με φόντο τον αποκλεισμό των Στενών

Την ίδια ώρα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ενημερώθηκε για περαιτέρω στρατιωτικές επιλογές για να αυξήσει την πίεση στην Τεχεράνη.

Συνεχίζουν να διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα οι τιμές του πετρελαίου, καθώς ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι επιμένει στον ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμένων και ενημερώθηκε για περαιτέρω στρατιωτικές επιλογές.

Στις συναλλαγές της Παρασκευής, οι τιμές για το Brent ξεπέρασαν τα 110-111 δολάρια το βαρέλι, και οδεύουν να οκοκληρώσουν μία δεύτερη εβδομάδα κερδών, την ώρα που οι αναλυτές προειδοποιούν για σοβαρές ελλείψεις πετρελαίου στην παγκόσμια αγορά, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν φαίνεται να βρίσκεται σε αδιέξοδο.

Ο παγκόσμιος δείκτης αναφοράς οδεύει προς εβδομαδιαία κέρδη άνω του 6%, ενώ το West Texas Intermediate διαπραματεύεται κοντά στα 106 δολάρια - σημειώνοντας άνοδο άνω του 12% σε επίπεδα εβδομάδας.

Χθες, το πετρέλαιο συμπλήρωσε τον τέταρτο μήνα κερδών «στέφθηκε», πριν ξεσπάσει profit taking εν μέσω ανησυχιών πως ο πόλεμος ΗΠΑ-Ιράν θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια παρατεταμένη διαταραχή του εφοδιασμού στη Μέση Ανατολή.

Σε γραπτή δήλωση, ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, εξέφρασε αμφιβολίες για τις προοπτικές μιας συμφωνίας με τις ΗΠΑ, δεσμεύοντας να μην εγκαταλείψει τις πυρηνικές ή πυραυλικές τεχνολογίες της Ισλαμικής Δημοκρατίας και σηματοδοτώντας ότι η Τεχεράνη θα διατηρήσει τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ.

«Η αγορά έχει αρχίσει να αντιλαμβάνεται την πραγματικότητα ότι μπορεί να χρειαστεί περισσότερος χρόνος πριν αρχίσει να ρέει ξανά το πετρέλαιο μέσω των Στενών», δήλωσε ο Γενς Νέρβιγκ Πέντερσεν, στρατηγικός αναλυτής στην Danske Bank AS. «Αυτό θα εξαντλήσει περαιτέρω τα αποθέματα. Απαιτούνται υψηλότερες τιμές για να επιτευχθεί ένα επαρκές "πλήγμα" στη ζήτηση ώστε να εξισορροπηθεί η αγορά».

Η τιμή του πετρελαίου εκτοξεύτηκε για λίγο σε υψηλό τεσσάρων ετών την Πέμπτη, καθώς το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις παρατείνει το σχεδόν πλήρες κλείσιμο της κρίσιμης πλωτής οδού, η οποία πριν από τον πόλεμο μετέφερε περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου αργού πετρελαίου.

Η αβεβαιότητα σχετικά με τη μελλοντική προσφορά έχει οδηγήσει σε απότομες διακυμάνσεις των τιμών, μειώνοντας τον όγκο συναλλαγών. Οι αγορές είναι κλειστές σε πολλές χώρες - συμπεριλαμβανομένης της Κίνας, της Σιγκαπούρης, της Γερμανίας, της Γαλλίας και της Βραζιλίας - για την Ημέρα της Πρωτομαγιάς.