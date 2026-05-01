«Πόλεμος» στο Χρηματιστήριο της Αθήνας: Οι πιο ανθεκτικές και οι πιο ευάλωτες μετοχές στο γεωπολιτικό σοκ

Τι δείχνει η «ακτινογραφία» της ΑΧΙΑ-Alpha Finance για την ανθεκτικότητα των μεγεθών 32 εισηγμένων. Ποιες μπορούν να ευνοηθούν από την κρίση στη Μέση Ανατολή και ποιες κινδυνεύουν περισσότερο.

Δύο και πλέον μήνες μετά το ξέσπασμα του πολέμου στο Ιράν, η αβεβαιότητα γύρω από την εξέλιξη της κρίσης στη Μέση Ανατολή παραμένει στα ύψη. Προς το παρόν, οι αγορές βρίσκονται ακόμη στη φάση του «price transmission». Το ενεργειακό σοκ μεταφέρεται σταδιακά στην οικονομία, επηρεάζοντας την παραγωγή, τις τιμές και την ανάπτυξη, με τρόπο όμως που εξακολουθεί να θεωρείται διαχειρίσιμος.

Όσο, όμως, τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά, οι πιέσεις εντείνονται. Κάθε ημέρα χωρίς επίλυση της κρίσης αφαιρεί περίπου 10 εκατ. βαρέλια από την παγκόσμια προσφορά, αυξάνοντας τον κίνδυνο μετάβασης από το στάδιο της ανόδου των τιμών σε μια φάση πραγματικών ελλείψεων, μια κατάσταση που αρχίζει ήδη να διαφαίνεται σε ορισμένες οικονομίες της Ασίας.

Ξένοι αναλυτές κάνουν μάλιστα λόγο για ένα διευρυνόμενο χάσμα μεταξύ των αποτιμήσεων των αγορών και της πραγματικής ζημιάς που συσσωρεύεται από τις παγκόσμιες ελλείψεις στην προσφορά ενέργειας. Σε κάθε περίπτωση, και παρά το γεγονός ότι ο πόλεμος έχει ήδη αφήσει αποτύπωμα στα χρηματιστηριακά ταμπλό, όσο η κρίση παρατείνεται, τόσο η αγορά θα αρχίσει να ξεχωρίζει νικητές και χαμένους.

Ανθεκτικότητα εταιρικών κερδών

Σε αυτό το περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας, η AXIA-Alpha Finance αποτύπωσε την ανθεκτικότητα των ελληνικών εισηγμένων, προσεγγίζοντας την αγορά μέσα από μια πιο ποιοτική ανάλυση των εταιρικών κερδών. Πρόκειται για μια ανάλυση που αφορά 32 εισηγμένες, οι οποίες αντιστοιχούν σε άνω του 85% της κεφαλαιοποίησης του Χρηματιστηρίου της Αθήνας.

Όπως σημειώνουν οι αναλυτές της AXIA-Alpha Finance , η ανάλυση προσφέρει ενδείξεις για την ανθεκτικότητα των κερδών κάθε επιμέρους εταιρείας, κάτι που μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμο υπό διαφορετικά σενάρια αγοράς ή για επενδυτές που επιθυμούν να επικεντρωθούν σε πιο αμυντικές επιλογές.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, τα εταιρικά κέρδη αναμένεται να εμφανίσουν συνολικά ανθεκτικότητα, ακόμη και σε ένα σενάριο παρατεταμένης κρίσης που θα μπορούσε να επηρεάσει την ανάπτυξη, τον πληθωρισμό και τη νομισματική πολιτική. Αυτό αποδίδεται στον συνδυασμό ανθεκτικών επιχειρηματικών μοντέλων, περιορισμένης άμεσης έκθεσης σε γεωπολιτικούς κινδύνους, ενός υποστηρικτικού εγχώριου μακροοικονομικού περιβάλλοντος, καθώς και στη σύνθεση των εισηγμένων εταιρειών, η οποία περιλαμβάνει κλάδους που ευνοούνται σε περιβάλλον πληθωρισμού (όπως οι τράπεζες, τα διυλιστήρια και οι καθετοποιημένοι ενεργειακοί όμιλοι) αλλά και άλλους που εμφανίζονται σχετικά ανεπηρέαστοι από τις υφιστάμενες αβεβαιότητες.

Ευνοημένες

Στην κορυφή της κατάταξης βρίσκονται οι εισηγμένες που εμφανίζουν πιο άμεση θετική έκθεση στο ενεργειακό σοκ. Motor Oil και Helleniq Energy επωφελούνται από τα αυξημένα περιθώρια διύλισης, με τον εφοδιασμό να παραμένει διασφαλισμένος προς το παρόν, ενώ το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στη διάρκεια και την ένταση του φαινομένου κατά τους επόμενους μήνες.

Στην ίδια κατηγορία εντάσσεται και η Cenergy, καθώς η άνοδος των τιμών ενέργειας καθιστά περισσότερα έργα ενεργειακών υποδομών οικονομικά βιώσιμα, ενισχύοντας τη ζήτηση για σωλήνες και καλώδια. Ευνοημένος από την αυξημένη ελκυστικότητα των έργων διασύνδεσης και ο ΑΔΜΗΕ.

Ανθεκτικές

Για τις Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς, Optima Bank και Τράπεζα Κύπρου το όφελος από τα υψηλότερα επιτόκια αναμένεται να αντισταθμίσει τη δυνητικά χαμηλότερη πιστωτική επέκταση, τα έσοδα από προμήθειες και το υψηλότερο κόστος κινδύνου.

Στην ίδια κατηγορία τοποθετείται και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, λόγω περιορισμένης έκθεσης στην άνοδο του κατασκευαστικού κόστους, ενώ ο υψηλότερος πληθωρισμός θα μετακυλιστεί στα διόδια από την 1η Ιανουαρίου 2027 (εξαιρείται η Εγνατία Οδός).

Ουδέτερες

Η πολυπληθέστερη κατηγορία στην ανάλυση της AXIA-Alpha Finance αφορά εισηγμένες, στα μεγέθη των οποίων η επίδραση της κρίσης στη Μέση Ανατολή αναμένεται να είναι ουδέτερη.

H Metlen εμφανίζεται συνολικά ανθεκτική, λόγω εξασφαλισμένου ανεκτέλεστου και του καθετοποιημένου μοντέλου στον τομέα της ενέργειας. Ο ΟΤΕ επίσης εμφανίζεται ανεπηρέαστος, λόγω ισχυρού ισολογισμού χωρίς μόχλευση και της φύσης των δραστηριοτήτων του. Ανεπηρέαστη και η ΔΕΗ, λόγω καθετοποιημένου μοντέλου και ενώ συνεχίζεται η υλοποίηση του στρατηγικού της πλάνου.

Η Jumbo εμφανίζεται σε γενικές γραμμές ανεπηρέαστη. Παρά την επιβράδυνση της ζήτησης, ταυτόχρονα αναμένεται στροφή των καταναλωτών σε φθηνότερα προϊόντα. Επίσης η διάβρωση των περιθωρίων της εισηγμένης αναμένεται περιορισμένη, λόγω αποτελεσματικού εφοδιασμού και τιμολόγησης.

Στην ίδια κατηγορία εντάσσεται και η Allwyn καθώς τα έκτακτα μέτρα στήριξης και η ανάπτυξη αντισταθμίζουν την πίεση στο διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών, ιδίως στην ελληνική αγορά.

Οι Premia Properties, BriQ Properties, Noval Property και Trade Estates εμφανίζονται επίσης ουδέτερες, με μοντέλα που βασίζονται σε εισοδηματικές ροές, ελάχιστη άμεση γεωπολιτική ευαισθησία και έκθεση που παραμένει κυρίως έμμεση, μέσω επιτοκίων και επενδυτικού κλίματος.

Ανεπηρέαστη εκτιμάται και η δραστηριότητα της Profile, η οποία έχει περιορισμένη γεωγραφική έκθεση στη περιοχή.

Η Aktor εμφανίζεται συνολικά ανεπηρέαστη, αυξημένο κατασκευαστικό κόστος, ενώ ο υψηλότερος πληθωρισμός οδηγεί σε υψηλότερα διόδια.

Η ΕΥΔΑΠ εμφανίζεται ανεπηρέαστη, χωρίς άμεση επίπτωση.

Ευαίσθητες

Ελαφρώς αρνητική ενδέχεται να αποδειχθεί η επίδραση της κρίσης στα μεγέθη της Fourlis, λόγω πίεσης στη ζήτηση και πληθωρισμού κόστους, αλλά ταυτόχρονα ανοίγει νέα καταστήματα και συνεχίζει τις προσπάθειες βελτιστοποίησης των δαπανών.

Παρόμοια επίδραση αναμένεται και για τη Σαράντης, με πληθωρισμό κόστους στα επόμενα τρίμηνα, αντισταθμιζόμενο από βελτιστοποίηση λειτουργικών εξόδων, τιμολόγηση και ενίσχυση εξαγωγών.

Η Coca-Cola HBC αναμένεται να αντιμετωπίσει πιέσεις στη ζήτηση, συμπεριλαμβανομένης της επίδρασης της κρίσης στον τουρισμό, και πληθωρισμό κόστους, που μπορούν να αντισταθμιστούν μερικώς από τιμολογιακές ενέργειες.

Για τη Lamda Development η αξία των ακινήτων ευνοείται λόγω πληθωρισμού και ενδεχόμενης αύξησης της ζήτησης που αντικαθιστά τη ζήτηση από τη Μέση Ανατολή, ενώ ο υψηλός πληθωρισμός και τα επιτόκια επηρεάζουν αρνητικά τη ζήτηση και τα περιθώρια.

Ευάλωτες

Αρνητική αναμένεται η επίδραση για την Aegean, καθώς η γεωπολιτική ένταση αυξάνει το κόστος καυσίμων, προκαλεί διαταραχές δρομολογίων και περιορίζει τη ζήτηση.

Ελαφρώς αρνητική αναμένεται η επίδραση για τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, λόγω χαμηλότερης επιβατικής κίνησης, διαταραχών δρομολογίων και μικρότερης δυναμικότητας, με τα κέρδη ωστόσο να παραμένουν σχετικά προστατευμένα λόγω της ρυθμιζόμενης απόδοσης ιδίων κεφαλαίων 15%.

Αρνητική επίδραση αναμένεται για την Τιτάν, καθώς το υψηλότερο ενεργειακό κόστος ενδέχεται να πιέσει τα περιθώρια αν δεν μετακυλιστεί, ενώ ο υψηλότερος πληθωρισμός και τα επιτόκια καθυστερούν την οικοδομική δραστηριότητα.

Για τις Viohalco και ElvalHalcor, το υψηλότερο ενεργειακό κόστος επίσης ενδέχεται να πιέσει τα περιθώρια σε περίπτωση που δεν μετακυλιστεί.