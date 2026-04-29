Τραμπ: Άρση ναυτικού αποκλεισμού με συμφωνία για πυρηνικά - Σκληρό μήνυμα Χέγκσεθ

Την πρόθεσή του να διατηρήσει τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν, μέχρι το καθεστώς να πει το «ναι» σε μια συμφωνία που θα σέβεται τις ανησυχίες των ΗΠΑ αναφορικά με το πυρηνικό του πρόγραμμα εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε δηλώσεις του στο ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο Channel 12 υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ δεν πρόκειται να άρουν τα περιοριστικά μέτρα κατά της Τεχεράνης, εκτιμώντας ότι ο ναυτικός αποκλεισμός αποτελεί πιο αποτελεσματικό μέσο πίεσης σε σχέση με στρατιωτικές επιθέσεις.

«Είναι πιο αποτελεσματικός από τους βομβαρδισμούς», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η ιρανική οικονομία «ασφυκτιά». Ο ίδιος υποστήριξε ακόμη ότι η Τεχεράνη επιδιώκει επειγόντως την επίτευξη συμφωνίας προκειμένου να αρθεί ο αποκλεισμός, ενώ προειδοποίησε για σοβαρές επιπτώσεις στον ενεργειακό τομέα της χώρας. Όπως δήλωσε, οι ενεργειακές υποδομές του Ιράν ενδέχεται να «καταρρεύσουν σύντομα» εάν δεν καταστεί δυνατή η εξαγωγή πετρελαίου.

Οι δηλώσεις του Τραμπ ουσιαστικά σημαίνουν την απόρριψη της ιρανικής πρότασης που διαβιβάστηκε στις ΗΠΑ νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η οποία προέβλεπε συμφωνία για το άνοιγμα εκ νέου των Στενών του Ορμούζ και την άρση του ναυτικού αποκλεισμού σε πρώτη φάση, με τις συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα να μετατίθενται σε μεταγενέστερο στάδιο.

Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος, σε ανάρτησή του στο Truth Social, κατήγγειλε την Τεχεράνη αναφορικά με το πυρηνικό τους πρόγραμμα και την αδυναμία να υπογράψουν μία σχετική συμφωνία και τους καλεί να σκεφτούν πιο έξυπνα. «Το Ιράν δεν μπορεί να συνέλθει. Δεν ξέρουν πώς να υπογράψουν μια μη πυρηνική συμφωνία. Καλύτερα να φερθούν έξυπνα σύντομα!» έγραψε, ειδικότερα.

Η ανάρτησή του, συνοδεύεται από μια εικόνα AI, στην οποία απεικονίζεται με μαύρο κοστούμι, γυαλιά και κρατώντας αυτόματο όπλο, ενώ στο φόντο υπάρχουν πολλαπλές εκρήξεις. Η εικόνα μόνο τυχαία δεν είναι, καθώς είναι δεδομένο πως θέλει να αποτέλεσε φόβητρο στην άλλη πλευρά. Τέλος, ο Τραμπ συμπληρώνει την καθόλα απειλητική ανάρτηση με μία επανάληψη της φράσης: «Τέρμα το καλό παιδί».

Χέγκσεθ: Οι ΗΠΑ επαναφέρουν την αμυντική βιομηχανική βάση «σε κατάσταση πολέμου»

Υπερασπιζόμενος το αίτημα του Λευκού Οίκου για αύξηση του αμυντικού προϋπολογισμού, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ δήλωσε ενώπιον του Κογκρέσου ότι ο Τραμπ στοχεύει να επαναφέρει την αμυντική βιομηχανική βάση των ΗΠΑ «σε κατάσταση πολέμου». Δήλωσε ότι το αίτημα του Τραμπ για αμυντικό προϋπολογισμό ύψους 1,5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων «αντανακλά την επείγουσα φύση της παρούσας συγκυρίας» και τόνισε ότι «εκτιμά την ευκαιρία» να καταθέσει υπέρ του ιστορικού αυτού αιτήματος.

Παράλληλα, «χαιρετίζει θερμά» τη συζήτηση για το θέμα του Ιράν επαναλαμβάνοντας τον ισχυρισμό του Τραμπ ότι οι ΗΠΑ δεν θα επιτρέψουν στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο και είπε ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν τους καλύτερους διαπραγματευτές στον κόσμο, οι οποίοι εργάζονται για την επίτευξη συμφωνίας. «Οι μεγαλύτεροι αντίπαλοι που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή είναι οι απερίσκεπτες, ανίκανες και ηττοπαθείς δηλώσεις των Δημοκρατικών του Κογκρέσου και ορισμένων Δημοκρατικών», τόνισε.

Πένταγωνο: 25 δισ. δολάρια έχει κοστίσει μέχρι στιγμής στις ΗΠΑ ο πόλεμος με το Ιράν

Στην ακρόαση της Επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων της Βουλής των Αντιπροσώπων μαζί με τον Πιτ Χέγκσεθ, ο αξιωματούχος του Πενταγώνου Τζουλς Χερστ παρέθεσε τα τελευταία στοιχεία σχετικά με το συνολικό κόστος του πολέμου με το Ιράν μέχρι σήμερα. Ανέφερε ότι ο πόλεμος έχει κοστίσει μέχρι στιγμής 25 δισ. δολάρια, κυρίως σε πολεμοφόδια.

Ιράν: Μόνο έξι πλοία πέρασαν από το Ορμούζ το τελευταίο 24ωρο

Τουλάχιστον έξι πλοία –ένα κλάσμα της συνήθους κίνησης– διέπλευσαν τα Στενά του Ορμούζ το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με ναυτιλιακά στοιχεία, την ώρα που συνεχίζεται το αδιέξοδο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για το πώς θα μπορούσε να ξανανοίξει αυτός ο κρίσιμος για την παγκόσμια οικονομία δίαυλος.

Τα πλοία πέρασαν κυρίως από τα ιρανικά χωρικά ύδατα και μεταξύ αυτών ήταν και το τάνκερ χημικών προϊόντων Vast Plus, στο οποίο έχουν επιβάλει κυρώσεις οι ΗΠΑ, σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας εντοπισμού πλοίων Kpler και δορυφορική ανάλυση της SynMax. Τα περισσότερα ήταν πλοία μεταφοράς ξηρού φορτίου. Το πρακτορείο Reuters δεν ήταν σε θέση να εξακριβώσει εάν πέρασαν και άλλα πλοία, πέραν των έξι. Κατά μέσο όρο, τις τελευταίες ημέρες, περνούν καθημερινά επτά πλοία.

Ο αριθμός αυτός είναι πολύ μικρός σε σύγκριση με τη συνήθη κίνηση στον Κόλπο. Πριν από τον πόλεμο που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου, περνούσαν καθημερινά 125-140 πλοία.