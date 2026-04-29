Σχοινάς στο 4ο Ευρωπαϊκό Forum Ανάπτυξης Θεσσαλίας: Νέα εθνική εκκίνηση για τον πρωτογενή τομέα - Από τις πληρωμές στην προοπτική

Μήνυμα αλλαγής κατεύθυνσης, ενίσχυσης της αξιοπιστίας και οικοδόμησης ενός νέου εθνικού συμβολαίου για τη γεωργία.

Σαφές μήνυμα αλλαγής φιλοσοφίας για τον πρωτογενή τομέα, με αιχμή τη μετάβαση από ένα μοντέλο διαχείρισης ενισχύσεων σε ένα μοντέλο παραγωγής αξίας και προοπτικής, έστειλε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς, μιλώντας -διαδικτυακά- στο 4ο Ευρωπαϊκό Forum Ανάπτυξης Θεσσαλίας που πραγματοποιείται στη Λάρισα.



Ο κ. Σχοινάς ανέδειξε την ανάγκη για μια «νέα εθνική εκκίνηση» στον πρωτογενή τομέα, τονίζοντας ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καλείται να υπερβεί τον παραδοσιακό του ρόλο και να λειτουργήσει ως μοχλός ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία και την περιφέρεια. «Θέλουμε να οικοδομήσουμε ένα νέο εθνικό συμβόλαιο για τον πρωτογενή τομέα, μια νέα εθνική εκκίνηση που δεν θα χτιστεί όμως σε κενό αέρος. Θα πατάει σε στέρεες βάσεις», είπε χαρακτηριστικά.



Κεντρικό σημείο της ομιλίας αποτέλεσε η ανάγκη αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου. Ο κ. Σχοινάς τόνισε ότι «δεν αρκεί να διαχειριζόμαστε κρίσεις» και επισήμανε ότι «το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δεν θα πρέπει είναι μόνο ένα υπουργείο πληρωμών. Θα γίνει ένα υπουργείο προοπτικής».

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η αλλαγή αυτή δεν συνεπάγεται υποχώρηση της στήριξης προς τους παραγωγούς, τονίζοντας ότι «η αλλαγή κατεύθυνσης δεν σημαίνει ότι εγκαταλείπουμε τα εργαλεία που στηρίζουν τον παραγωγό» και ότι «οι ενισχύσεις, οι επιδοτήσεις, οι ευρωπαϊκοί πόροι θα συνεχίσουν να αποτελούν βασικό πυλώνα στήριξης του πρωτογενούς τομέα». «Γι’ αυτό και η νέα μας προσέγγιση δεν είναι “λιγότερες επιδοτήσεις”. Είναι πιο δίκαιες, πιο αξιόπιστες και ταυτόχρονα περισσότερη παραγωγή, περισσότερη αξία, περισσότερη προοπτική για τον πρωτογενή τομέα», εξήγησε.



Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική για την περίοδο 2028–2034, την οποία χαρακτήρισε ως «το μεγάλο στοίχημα». Όπως ανέφερε, έχει ήδη ξεκινήσει εθνικός διάλογος για τη διαμόρφωση των ελληνικών θέσεων, ενώ αντίστοιχες διαδικασίες θα επεκταθούν σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας. Ο Υπουργός τόνισε ότι η επιτυχία της νέας ΚΑΠ θα κριθεί όχι μόνο από το ύψος των πόρων, αλλά από το κατά πόσο «μπορεί να απαντήσει στα πραγματικά προβλήματα του παραγωγού και να δώσει ουσιαστική προοπτική».



Αναφερόμενος στη Θεσσαλία, σημείωσε ότι αποτελεί περιοχή που βρίσκεται «στην πρώτη γραμμή» για την κυβέρνηση, υπενθυμίζοντας ότι έχουν δρομολογηθεί έργα αποκατάστασης που ξεπερνούν τα 3,5 δισ. ευρώ, ενώ οι ενισχύσεις στον πρωτογενή τομέα προσεγγίζουν το μισό δισ. ευρώ. Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη σημαντικές υποδομές, όπως αρδευτικά έργα, έργα διαχείρισης υδάτων και επενδύσεις μέσω ΣΔΙΤ, που απαντούν σε διαχρονικές ανάγκες της περιοχής. Όπως τόνισε, στόχος είναι η Θεσσαλία να αποτελέσει «ένα εθνικό παράδειγμα μετάβασης, από την κρίση στην ανθεκτικότητα, από το χθες στο αύριο». Ο Υπουργός υπογράμμισε ότι στόχος είναι να αλλάξει και η εικόνα του πρωτογενούς τομέα στη δημόσια σφαίρα, επισημαίνοντας πως η κοινωνία πρέπει να «θαυμάζει τον Έλληνα γεωργό στο χωράφι και τον κτηνοτρόφο στο κοπάδι, στην παραγωγή και όχι στην άσφαλτο».



Σημαντικό μέρος της ομιλίας αφιερώθηκε στο ζήτημα των ζωονόσων, με τον Υπουργό να επισημαίνει ότι πρόκειται για «μια διαρκή απειλή για το ζωικό κεφάλαιο της χώρας». Όπως ανέφερε, απαιτείται αυστηρή τήρηση των μέτρων και συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι «το blame game τελειώνει εδώ», καθώς «κανείς δεν θέλει να θανατώνει ζώα, κανείς δεν θέλει να βλέπει τον πολίτη να χάνει το βιός του, κανείς δεν θέλει να δει την περιφέρεια να ερημώνει».



Ο κ. Σχοινάς έδωσε έμφαση στη σημασία της συνεργασίας, σημειώνοντας ότι στόχος είναι η διαμόρφωση μιας νέας κουλτούρας μεταξύ κράτους, παραγωγών και επιστημονικής κοινότητας, υπογραμμίζοντας ότι «η ανθεκτικότητα δεν αγοράζεται. Χτίζεται. Η προκοπή δεν χαρίζεται, κατακτιέται».



Τέλος, στην ομιλία του ο Μαργαρίτης Σχοινάς έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη διαχρονική σχέση του με την εφημερίδα «Ελευθερία», την οποία χαρακτήρισε «ναυαρχίδα του περιφερειακού Τύπου», υπενθυμίζοντας ότι από εκδήλωσή της ξεκίνησε το 2020 τη θητεία του ως Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ