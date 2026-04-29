Ειδήσεις | Διεθνή

Βρετανία: Ο Φάρατζ κατηγορείται ότι δεν δήλωσε δωρεά άνω του 1 εκατ. λιρών από επενδυτή crypto

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Νάιτζελ Φάρατζ / Πηγή Φωτογραφίας: Getty Images
Ο ηγέτης της βρετανικής ακροδεξιάς Νάιτζελ Φάρατζ κατηγορείται από τα αντίπαλα κόμματα ότι παραβίασε τους κοινοβουλευτικούς κανόνες αφού δεν δήλωσε μια μεγάλη δωρεά την οποία έλαβε από έναν επενδυτή κρυπτονομισμάτων.

Με βάση τους κανόνες αυτούς, οι βουλευτές, μέσα σε ένα μήνα από την ημέρα που αναλαμβάνουν καθήκοντα, πρέπει να δηλώνουν τις δωρεές που δέχτηκαν τη χρονιά πριν από τις εκλογές. Ο Φάρατζ είπε ότι έλαβε ποσό άνω του 1 εκατομμυρίου λιρών από τον επενδυτή Κρίστοφερ Χάρμπορν για να πληρώσει την προσωπική ασφάλειά του λίγο πριν ανακοινώσει την υποψηφιότητά του για τις βουλευτικές εκλογές του 2024 και επομένως αυτό δεν συνιστούσε πολιτική δωρεά.

Το Συντηρητικό κόμμα ωστόσο κατήγγειλε τον Φάρατζ στον Επίτροπο Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας ενώ το κυβερνών Εργατικό κόμμα λέει ότι ο ηγέτης του Reform UK φαίνεται ότι παραβίασε τους κανόνες.

Το κόμμα του Φάρατζ προηγείται σε όλες τις δημοσκοπήσεις από πέρυσι. Το Reform λέει ότι δεν απαιτείτο να δηλωθούν τα χρήματα που έλαβε ο Φάρατζ επειδή επρόκειτο για «προσωπικό δώρο», κάτι που δεν εμπίπτει στους κοινοβουλευτικούς κανόνες.

Ο Φάρατζ αποκάλυψε λεπτομέρειες του «δώρου» αυτού αφού ρωτήθηκε για το θέμα από την εφημερίδα Guardian, η οποία ανέφερε ότι το ποσό ήταν περίπου 5 εκατομμύρια στερλίνες.

Περίπου τα δύο τρίτα της χρηματοδότησης του Reform πέρυσι προήλθαν από τον Χάρμπορν, έναν επιχειρηματία που ζει στην Ταϊλάνδη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Φορολοταρία: Έγινε η κλήρωση για τις συναλλαγές Μαρτίου - Δείτε εάν κερδίσατε έως 50.000 ευρώ

Νέα παράταση για τον Κοινωνικό Τουρισμό - Πάνω από 340.000 αιτήσεις

Τι συμβαίνει με τη Βιολάντα - Τα σενάρια πώλησης και οι διαψεύσεις

tags:
Κρυπτονομίσματα
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider