Βρετανία: Ο Φάρατζ κατηγορείται ότι δεν δήλωσε δωρεά άνω του 1 εκατ. λιρών από επενδυτή crypto

Ο ηγέτης της βρετανικής ακροδεξιάς Νάιτζελ Φάρατζ κατηγορείται από τα αντίπαλα κόμματα ότι παραβίασε τους κοινοβουλευτικούς κανόνες αφού δεν δήλωσε μια μεγάλη δωρεά την οποία έλαβε από έναν επενδυτή κρυπτονομισμάτων.

Με βάση τους κανόνες αυτούς, οι βουλευτές, μέσα σε ένα μήνα από την ημέρα που αναλαμβάνουν καθήκοντα, πρέπει να δηλώνουν τις δωρεές που δέχτηκαν τη χρονιά πριν από τις εκλογές. Ο Φάρατζ είπε ότι έλαβε ποσό άνω του 1 εκατομμυρίου λιρών από τον επενδυτή Κρίστοφερ Χάρμπορν για να πληρώσει την προσωπική ασφάλειά του λίγο πριν ανακοινώσει την υποψηφιότητά του για τις βουλευτικές εκλογές του 2024 και επομένως αυτό δεν συνιστούσε πολιτική δωρεά.

Το Συντηρητικό κόμμα ωστόσο κατήγγειλε τον Φάρατζ στον Επίτροπο Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας ενώ το κυβερνών Εργατικό κόμμα λέει ότι ο ηγέτης του Reform UK φαίνεται ότι παραβίασε τους κανόνες.

Το κόμμα του Φάρατζ προηγείται σε όλες τις δημοσκοπήσεις από πέρυσι. Το Reform λέει ότι δεν απαιτείτο να δηλωθούν τα χρήματα που έλαβε ο Φάρατζ επειδή επρόκειτο για «προσωπικό δώρο», κάτι που δεν εμπίπτει στους κοινοβουλευτικούς κανόνες.

Ο Φάρατζ αποκάλυψε λεπτομέρειες του «δώρου» αυτού αφού ρωτήθηκε για το θέμα από την εφημερίδα Guardian, η οποία ανέφερε ότι το ποσό ήταν περίπου 5 εκατομμύρια στερλίνες.

Περίπου τα δύο τρίτα της χρηματοδότησης του Reform πέρυσι προήλθαν από τον Χάρμπορν, έναν επιχειρηματία που ζει στην Ταϊλάνδη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ