Προσωρινή εκεχειρία στην Ουκρανία πρότεινε ο Πούτιν σε επικοινωνία του με τον Τραμπ

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Ντόναλντ Τραμπ ⁠πραγματοποίησαν τηλεφωνική συνομιλία την Τετάρτη (29/04), η οποία διήρκεσε μιάμιση ώρα. Ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ είπε ότι ήταν «φιλική και επαγγελματική».

Ο Πούτιν και ο Τραμπ επικεντρώθηκαν κυρίως στην κατάσταση στη Μέση Ανατολή και τον Κόλπο, με τον Ρώσο πρόεδρο να εκφράζει την υποστήριξή του στην απόφαση του Αμερικανού ομολόγου του να παρατείνει την κατάπαυση του πυρός στο Ιράν. «Ο Βλαντίμιρ Πούτιν θεωρεί ότι η απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να παρατείνει την κατάπαυση του πυρός στο Ιράν είναι η σωστή, επειδή έπρεπε να δώσει μια ευκαιρία στις διαπραγματεύσεις και, γενικά, να συμβάλει στη σταθεροποίηση της κατάστασης», είπε ο Ουσακόφ.

Ο Πούτιν πρότεινε επίσης κάποιες ιδέες για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Για την Ουκρανία, ο Ρώσος πρόεδρος είπε ότι καταφεύγει σε «τρομοκρατικές μεθόδους», ωστόσο πρότεινε να κηρυχθεί κατάπαυση του πυρός για τον εορτασμό της Ημέρας της Νίκης (8 Μαΐου στη Δυτική Ευρώπη, 9 Μαΐου στη Ρωσία) και ο Τραμπ αντέδρασε θετικά. Σύμφωνα με τον Ουσακόφ, ο Τραμπ πιστεύει ότι μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία είναι «κοντά».

Ο Πούτιν καταδίκασε εξάλλου τη νέα απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ από έναν ένοπλο, στο γκαλά των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, το περασμένο Σάββατο.