Ιδρύεται η Ειδική Γραμματεία Ορεινών Περιοχών – Στόχος η ενίσχυση της συνοχής και της προοπτικής των κοινοτήτων

Η κυβέρνηση προχωρά στη σύσταση Ειδικής Γραμματείας Ορεινών Περιοχών στην Προεδρία της Κυβέρνησης, δημιουργώντας για πρώτη φορά έναν ενιαίο, θεσμικό πυλώνα σχεδιασμού και υλοποίησης πολιτικών που αφορούν τον ορεινό χώρο της Ελλάδας.

Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, με έντονα ορεινό χαρακτήρα, η νέα αυτή δομή έρχεται να καλύψει ένα διαχρονικό θεσμικό κενό, ενισχύοντας τη συνοχή και την προοπτική των ορεινών κοινοτήτων.

Αποστολή της Γραμματείας είναι η χάραξη και υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης εθνικής στρατηγικής για τις ορεινές περιοχές της χώρας, με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξή τους, με όρους οικονομικής ανθεκτικότητας, κοινωνικής συνοχής και βελτίωσης της καθημερινότητας των κατοίκων τους. Μέσα από τον οριζόντιο σχεδιασμό πολιτικών και τον συντονισμό των κυβερνητικών δράσεων η Γραμματεία θα διασφαλίζει τη δημιουργία αποδοτικών συνεργειών μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων και την αποτελεσματική αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων και τοπικών δυνατοτήτων.

Παράλληλα, η νέα δομή θα λειτουργεί ως κόμβος διασύνδεσης μεταξύ του κεντρικού κράτους, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της ακαδημαϊκής κοινότητας, της κοινωνίας των πολιτών και της αγοράς, φιλοδοξώντας να αποτελέσει καταλύτη για την ενεργοποίηση ενός δυναμικού οικοσυστήματος που θα αναδεικνύει και θα αξιοποιεί τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ορεινότητας, υποστηρίζοντας πρακτικά το παρόν και το μέλλον των ορεινών κοινοτήτων.

Η σύσταση της Ειδικής Γραμματείας Ορεινών Περιοχών αποτελεί μια στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης για μια ισόρροπη, ανθεκτική και δίκαιη ανάπτυξη σε ολόκληρη τη χώρα, αναδεικνύοντας τον ορεινό χώρο σε βασικό πυλώνα της Εθνικής Στρατηγικής για την Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη.

Τη Γραμματεία αναλαμβάνει ο Δημήτρης Κυριαζής, του οποίου ακολουθεί βιογραφικό :

Ο Δημήτρης Κυριαζής γεννήθηκε το 1983 στην Αθήνα και έλκει την καταγωγή του από την ορεινή Λακωνία. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος "Master of Communication and Media Studies" (M.A.) από το Πανεπιστήμιο Fordham της Νέας Υόρκης.

Διαθέτει πολυετή εμπειρία στον ιδιωτικό τομέα ως στέλεχος επιχειρήσεων. Ξεκίνησε την καριέρα του στον τραπεζικό κλάδο στη Νέα Υόρκη, έχει εργαστεί στη διαφήμιση και στα ΜΜΕ, ενώ τα τελευταία δέκα χρόνια υπηρέτησε σε θέσεις ευθύνης σε πολυεθνικές εταιρείες με έδρα την Αθήνα.

Το προσωπικό του ενδιαφέρον για το μέλλον των ορεινών τόπων της Ελλάδας τον οδήγησε στην ανάπτυξη πολύπλευρης δραστηριότητας, η οποία έχει συμβάλει ενεργά στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου αφηγήματος για την ορεινότητα. Μέσα από τη δημόσια παρουσία και την αρθρογραφία του, προσέδωσε ορατότητα σε ανθρώπους που επέλεξαν να ζήσουν και να δημιουργήσουν σε ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές, καθώς και σε εγχειρήματα αναβίωσης ορεινών χωριών, αναδεικνύοντας τη σημασία της στήριξης των ορεινών κοινοτήτων.

Υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία στον Έβρο ως υπαξιωματικός του Στρατού Ξηράς. Είναι έγγαμος και πατέρας δύο κοριτσιών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ