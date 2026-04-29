Το έργο GREGY στο 3SI Business Forum 2026 της Πρωτοβουλίας των Τριών Θαλασσών στην Κροατία

Τη σημασία του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Αιγύπτου – Ελλάδας GREGY για την Ελλάδα, την Ευρώπη και ιδιαίτερα για την περιοχή που καλύπτουν οι χώρες της Πρωτοβουλίας των Τριών Θαλασσών (Three Seas Initiative), καθώς και την προοπτική ανάδειξης της χώρας μας σε σημαντικό ενεργειακό κόμβο στη Ν.Α. Μεσόγειο και στην ευρύτερη περιοχή, παρουσίασε στο 3SI Business Forum 2026 της Πρωτοβουλίας των Τριών Θαλασσών ο κ. Θωμάς Αχείμαστος, Αντιπρόεδρος του Ομίλου Κοπελούζου.



Ο κ. Αχείμαστος συμμετείχε στη συζήτηση του Συνεδρίου με θέμα: «Wiring the Three Seas», που εντάσσεται στην Ενότητα «Strategic Enablers: Energy, Finance, Digital Power» και αφορούσε τις διασυνοριακές ηλεκτρικές διασυνδέσεις και τις κρίσιμες υποδομές μεταφοράς ενέργειας στην ευρύτερη περιοχή των Τριών Θαλασσών.

Το Forum πραγματοποιήθηκε στις 28 και 29 Απριλίου 2026 στο Ντουμπρόβνικ της Κροατίας, υπό την Κροατική Προεδρία της Πρωτοβουλίας, και συγκέντρωσε αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων, υπουργούς, ανώτατους Ευρωπαίους αξιωματούχους και κορυφαίους εκπροσώπους της επιχειρηματικής κοινότητας από τα 13 κράτη-μέλη της ΕΕ μεταξύ Βαλτικής, Αδριατικής και Μαύρης Θάλασσας.



Ουσιαστικά, το έργο GREGY δημιουργεί τον Κάθετο Διάδρομο Ηλεκτρισμού (Vertical Electricity Corridor) για τις χώρες της Πρωτοβουλίας των Τριών Θαλασσών, ολοκληρώνοντας τη νότια πύλη εισόδου πράσινης ενέργειας από τη Μεσόγειο προς τη Βόρεια Ευρώπη.



Ο κ. Αχείμαστος υπογράμμισε τη σημασία του GREGY για τη θωράκιση τόσο της Ελληνικής οικονομίας όσο και των οικονομιών των κρατών-μελών της Πρωτοβουλίας των Τριών Θαλασσών, εν μέσω των συνεχών γεωπολιτικών αναταράξεων στην ευρύτερη περιοχή, ενισχύοντας την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού τόσο της Ελλάδας, όσο και της περιοχής που καλύπτουν οι χώρες του Three Seas Initiative με γνώμονα την ενεργειακή διαφοροποίηση.



Με τον τρόπο αυτό, οι χρήστες της Ελλάδας και της ευρύτερης περιοχής δεν θα επηρεάζονται ούτε από τις διεθνείς τιμές φυσικού αερίου και ρύπων CO2, ούτε από την παγκόσμια ζήτηση φυσικού αερίου, ούτε από τη διεθνή γεωπολιτική αστάθεια.



Η προστασία της ενεργειακής αγοράς αποτελεί δύναμη για κάθε χώρα και για ολόκληρη την περιοχή των Τριών Θαλασσών και, όπως ανέφερε ο κ. Αχείμαστος, ενεργειακή ασφάλεια σημαίνει Εθνική & Ευρωπαϊκή Ασφάλεια.

Το έργο GREGY, το οποίο θα αποτελεί το πρώτο έργο διασύνδεσης Αφρικής – Ευρώπης, θα μεταφέρει 3,000 MW καθαρής ενέργειας από την Αίγυπτο στην Ελλάδα και την Ευρώπη και είναι πλήρως ευθυγραμμισμένο με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δημιουργία κάθετων ενεργειακών λεωφόρων Νότου – Βορρά, που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ίδιας της Πρωτοβουλίας των Τριών Θαλασσών. Με τον τρόπο αυτό, το GREGY αποτελεί τον θεμέλιο λίθο της πλέον σημαντικής για τη χώρα μας διεθνούς διασύνδεσης, αναδεικνύοντας την Ελλάδα σε σημαντικό ενεργειακό κόμβο και σε νότια πύλη εισόδου καθαρής ενέργειας προς ολόκληρη την περιοχή των Τριών Θαλασσών.



Το GREGY, όπως ανέφερε ο κ. Αχείμαστος, μεταφέροντας καθαρή ενέργεια σε ανταγωνιστικές τιμές και με baseload προφίλ, θα μετατρέψει τη χώρα μας — και κατ' επέκταση τις χώρες της ευρύτερης περιοχής — σε ελκυστικούς επενδυτικούς προορισμούς για την υλοποίηση σημαντικών ενεργοβόρων επενδύσεων, όπως των Data Centers με τεχνητή νοημοσύνη, που αποτελούν στρατηγική προτεραιότητα και της ψηφιακής ατζέντας της Πρωτοβουλίας των Τριών Θαλασσών.



Με την υλοποίηση του GREGY, το οποίο αναπτύσσει η εταιρεία ELICA INTERCONNECTOR S.M. S.A. του Ομίλου Κοπελούζου, οι ελληνικές Βιομηχανίες, αλλά και οι βιομηχανίες των χωρών της περιοχής, θα μειώσουν το ενεργειακό τους κόστος, το οποίο αποτελεί σήμερα τη σημαντικότερη παράμετρο επιβίωσης, ιδιαίτερα για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες, και θα αποκτήσουν ανταγωνιστικό εξαγωγικό προσανατολισμό, ενώ αντίστοιχα οφέλη ανταγωνιστικότητας θα μεταδοθούν, μέσω των διασυνοριακών διασυνδέσεων, και στις βιομηχανικές βάσεις όλων των κρατών-μελών της πρωτοβουλίας.



Παράλληλα για την χώρα μας, θα δημιουργηθούν χιλιάδες νέες άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας και θα ενισχυθεί με τον τρόπο αυτό σημαντικά η Ελληνική Οικονομία. Η ηλεκτρική διασύνδεση GREGY θα οδηγήσει σε ενοποίηση των ενεργειακών αγορών — από τη Νοτιοανατολική έως τη Βόρεια Ευρώπη μέσω των κάθετων διαδρόμων των Τριών Θαλασσών — δημιουργώντας μεγαλύτερη ρευστότητα στην αγορά, προς όφελος των Ελλήνων αλλά και των Ευρωπαίων καταναλωτών.



Το έργο GREGY, το οποίο έχει ενταχθεί στη λίστα έργων PCI/PMI της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο Global Gateway, το οποίο περιλαμβάνει έργα κρίσιμων υποδομών για την Ευρώπη, καθώς και στο Σχέδιο Δράσης PACT for the Mediterranean, που πρόσφατα ανακοίνωσε η Επίτροπος Μεσογείου Dubravka Suica, αποτελεί ένα έργο πνοής, πλήρως ευθυγραμμισμένο με το όραμα της Πρωτοβουλίας των Τριών Θαλασσών για ολοκληρωμένες, ανθεκτικές και διασυνοριακές υποδομές, με πολύπλευρα ενεργειακά, περιβαλλοντικά, οικονομικά και γεω-στρατηγικά οφέλη για την Ελλάδα, την περιοχή των Τριών Θαλασσών και ολόκληρη την Ευρώπη.

