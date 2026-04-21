Πτωτικό 2 στα 2 στις ευρωαγορές

Διεύρυναν τις απώλειές τους οι ευρωαγορές την Τρίτη, με τους επενδυτές να στρέφουν το βλέμμα τους στο Ισλαμαμπάντ για τις επικείμενες αμερικανο-ιρανικές συνομιλίες με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει αισιόδοξος ότι οι ΗΠΑ «θα καταλήξουν σε μια σπουδαία συμφωνία» απειλώντας ταυτόχρονα με νέα πλήγματα την Τεχεράνη εάν παρέλθει η διορία της εκεχειρίας το βράδυ της Τετάρτης.

Ο Stoxx 600 υποχώρησε 0,79% στις 622,79 μονάδες. Ο Eurostoxx 50 απώλεσε 1,01% στις 5.922 μονάδες. Στους επιμέρους δείκτες, ο DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης έχασε 0,50% στις 24.295 μονάδες ενώ στο Παρίσι ο CAC 40 αποδυναμώθηκε 1,14% στις 8.235 μονάδες. Στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, ο FTSE 100 κατέγραψε πτώση 1,05% στις 10.498 μονάδες, ενώ ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο σημείωσε απώλειες 0,63% στις 47.903 μονάδες και ο ισπανικός IBEX 35 έκλεισε με -0,53% στις 18.164 μονάδες.

Στα επιχειρηματικά νέα, η Associated British Foods ανακοίνωσε ότι θα διαχωριστεί η εταιρεία ένδυσης Primark από τον υπόλοιπο όμιλο. Η επιχείρηση τροφίμων, γνωστή ως FoodCo, θα διατηρήσει το όνομα ABF, ενώ και οι δύο εταιρείες θα είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου. Η μετοχή της ABF έχασε 2,68% μετά τα έσοδα του ομίλου 9,47 δισ. λιρών για το εξάμηνο. Τα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν σε 691 εκατ. λίρες, μειωμένα 18% για την ίδια περίοδο πέρυσι. Ο τίτλος της μετρά πτώση 11% στο 2026.

Η ισπανική Puig έκανε ράλι 5,48% μετά από δημοσιεύματα ότι η Estée Lauder Companies είχε επιλέξει την J.P. Morgan για να με χρηματοδοτήσει με 5 δισ. ευρώ την προσφορά εξαγοράς της. Η Royal Unibrew βυθίστηκε με ελεύθερη πτώση 22,98% αφότου η δανέζικη εταιρεία μπύρας, αναψυκτικών και ενεργειακών ποτών ανακοίνωσε ότι τερματίζει τη συνεργασία της με την PepsiCo στη βόρεια Ευρώπη.

Εξελίξεις υπάρχουν τέλος και στο πεδίο των μακροοικονομικών δεδομένων, με την ανεργία στο Ηνωμένο Βασίλειο να μειώνεται κατά 4,9% στο τρίμηνο έως τα τέλη Φεβρουαρίου, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία. Η πτώση ήταν πιο ισχυρή από το αναμενόμενο, με τις εκτιμήσεις των αναλυτών να βλέπουν ότι η ανεργία θα παραμείνει σταθερή στο 5,2%.