Για κίνδυνο έλλειψης καυσίμων το καλοκαίρι προειδοποιούν μεγάλοι οικονομικοί οργανισμοί

Για πιθανή έλλειψη πετρελαίου το προσεχές καλοκαίρι προειδοποίησαν σήμερα πολλοί διεθνείς οργανισμοί, μεταξύ των οποίων το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) και η Παγκόσμια Τράπεζα.

Για πιθανή έλλειψη πετρελαίου το προσεχές καλοκαίρι προειδοποίησαν σήμερα πολλοί διεθνείς οργανισμοί, μεταξύ των οποίων το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) και η Παγκόσμια Τράπεζα, επισημαίνοντας ότι ο κίνδυνος θα ενταθεί εάν η ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ δεν επανέλθει σε κανονικά επίπεδα.

Σε κοινή ανακοίνωση που εξέδωσαν μετά από σύσκεψη των επικεφαλής τους, το ΔΝΤ, η Παγκόσμια Τράπεζα, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (ΔΟΕ) και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (ΠΟΕ) ανέφεραν ότι τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου μειώνονται με ρυθμό-ρεκόρ, εξαιτίας των σημαντικών απωλειών στις παραδόσεις από τα πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ.

Όπως τονίζουν οι οργανισμοί, εάν οι θαλάσσιες μεταφορές δεν επιστρέψουν σύντομα στην κανονικότητα, η ταχεία και συνεχής συρρίκνωση των παγκόσμιων αποθεμάτων πετρελαίου πριν από την κορύφωση της θερινής ζήτησης στο βόρειο ημισφαίριο θα αυξήσει τους κινδύνους για την ενεργειακή ασφάλεια και, κατ’ επέκταση, για την ευρύτερη ανθεκτικότητα της παγκόσμιας οικονομίας.