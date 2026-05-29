Η Wall Street πέτυχε νέα ρεκόρ με την τεχνολογία στο «τιμόνι»

Στο ταμπλό, ξεχώρισε η ιστορική επίδοση της μετοχής της Dell με άνευ προηγουμένου εκτίναξη 32%.

Το τρίτο διαδοχικό ρεκόρ για τους δείκτες της Wall Street είναι γεγονός και η στήριξη ήρθε, έμμεσα από την κατρακύλα των τιμών του πετρελαίου και άμεσα από τον τεχνολογικό κλάδο.

Ο Dow Jones κέρδισε 363 μονάδες ή 0,72% στις 51.032 μονάδες (προηγούμενο ρεκόρ στις 50.668 μονάδες), ο S&P 500 ενισχύθηκε 0,22% στις 7.580 μονάδες (προηγούμενο ρεκόρ στις 7.653 μονάδες) και ο Nasdaq έκλεισε στο +0,2% και τις 26.972 μονάδες (προηγούμενο ρεκόρ στις 26.917 μονάδες). Μάλιστα, οι 3 κύριοι χρηματιστηριακοί δείκτες κατοχύρωσαν εβδομάδα και μήνα κερδών. Για τον Μάιο, ο Nasdaq προηγείται με «άλμα» 8%, ακολουθεί ο S&P 500 με +5% και τέλος ο Dow Jones ολοκλήρωσε τον μήνα με άνοδο περίπου 2%.

Στο ταμπλό, ξεχώρισε η ιστορική επίδοση της μετοχής της Dell με άνευ προηγουμένου εκτίναξη 32% καθώς η κατασκευάστρια φορητών υπολογιστών αναβάθμισε το guidance για το σύνολο του έτους και ανακοίνωσε ανάπτυξη οκταετίας στο α' τρίμηνο με υπερτριπλασιασμό καθαρών κερδών. Οι μετοχές των Micron Technology και Qualcomm ενισχύθηκαν 4% και 7% αντίστοιχα για να κλείσουν τον μήνα στο +84% και +40%.

Ο δείκτης Technology Select Sector SPDR Fund (XLK), ο οποίος αναρριχήθηκε σήμερα σε νέο υψηλό 52 εβδομάδων, έκλεισε στο +19% για τον Μάιο.

Οι επενδυτές συνέχισαν να παρακολουθούν στενά τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και την εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ.

Οι μετοχές προέρχονται από μια συνεδρίαση-ρεκόρ, καθώς οι ΗΠΑ και το Ιράν συμφώνησαν σε μνημόνιο κατανόησης διάρκειας 60 ημερών για την παράταση της εκεχειρίας. Ο πρόεδρος τραμπ δήλωσε σε ανάρτησή του στο Truth Social την Παρασκευή το πρωί ότι βρίσκεται στην Αίθουσα Διαχείρισης Κρίσεων (Situation Room) προκειμένου να λάβει την «τελική απόφαση», επιμένοντας ότι το Ιράν «πρέπει να δεσμευτεί πως δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο». Παράλληλα, τόνισε ότι τα Στενά του Ορμούζ πρέπει να ανοίξουν «άμεσα» για τη διεθνή ναυσιπλοΐα.

Μετά την ανακοίνωση, τα futures του αμερικανικού αργού πετρελαίου WTI έκλεισαν με πτώση 1,73%, στα 87,36 δολάρια το βαρέλι. Το Brent υποχώρησε κατά 1,77%, κλείνοντας στα 92,05 δολάρια το βαρέλι.

«Πάντα υπάρχει ο κίνδυνος ενός απρόβλεπτου γεγονότος που μπορεί να ανατρέψει τα δεδομένα, όμως η αίσθησή μου είναι ότι αυτή η υπόθεση οδεύει προς γρήγορη αποκλιμάκωση», σχολίασε στο CNBC ο David Nicholas, CEO και ιδρυτής της XFUNDs by Nicholas Wealth. «Η αγορά έχει ήδη προεξοφλήσει σε μεγάλο βαθμό αυτές τις εξελίξεις, αλλά θεωρώ ότι ανοίγει πλέον ο δρόμος για περαιτέρω άνοδο των μετοχών.»