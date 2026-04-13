Ειδήσεις | Διεθνή

ΗΠΑ: Ο αμερικανικός στρατός θα επιβάλει αποκλεισμό στον Κόλπο του Ομάν και στην Αραβική Θάλασσα

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ο αμερικανικός στρατός θα προχωρήσει σε αποκλεισμό του Κόλπου του Ομάν και της Αραβικής Θάλασσας, ανατολικά των Στενών του Ορμούζ, και θα τον εφαρμόσει σε όλη την κυκλοφορία των πλοίων, ανεξαρτήτου σημαίας, αναφέρει η αμερικανική Κεντρική Διοίκηση σε ένα σημείωμα προς τους ναυτικούς που περιήλθε στη γνώση του πρακτορείου ειδήσεων Reuters σήμερα.

Η προειδοποιητική ανακοίνωση αναφέρει πως ο αποκλεισμός θα τεθεί σε ισχύ στις 17.00 ώρα Ελλάδας σήμερα.

«Οποιοδήποτε πλοίο εισέρχεται ή εξέρχεται από την αποκλεισμένη περιοχή χωρίς άδεια θα υπόκειται σε αναχαίτιση, αλλαγή πορείας και σύλληψη», λέει το σημείωμα.

«Ο αποκλεισμός δεν θα εμποδίσει τον ουδέτερο διάπλου μέσω των Στενών του Ορμούζ προς ή από μη ιρανικούς προορισμούς».

Ο αποκλεισμός «περιλαμβάνει ολόκληρη την ιρανική ακτογραμμή, για να συμπεριλάβει, όχι να περιοριστεί, σε λιμένες και τερματικούς σταθμούς πετρελαίου», ανέφερε το σημείωμα, προσθέτοντας ότι θα επιτρέπονται ανθρωπιστικές αποστολές, συμπεριλαμβανομένων τροφίμων, ιατρικών προμηθειών και άλλων βασικών αγαθών (και) θα υπόκεινται σε έλεγχο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

tags:
ΗΠΑ
Στενά του Ορμούζ
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider