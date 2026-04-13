Πετρέλαιο: Μία ανάσα από τα 100 δολάρια έκλεισαν Brent και WTI

Άνοδο σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου τη Δευτέρα, καθώς το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ επέβαλε αποκλεισμό στα λιμάνια του Ιράν μετά την αποτυχία των ειρηνευτικών συνομιλιών το Σαββατοκύριακο, με τον Ντόναλντ Τραμπ να απειλεί μάλιστα να καταστρέψει οποιοδήποτε ιρανικό στρατιωτικό πλοίο πλησιάζει την αποκλεισμένη περιοχή.

Συγκεκριμένα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού αργού πετρελαίου για παράδοση Μαΐου αυξήθηκαν περισσότερο από 2% κλείνοντας στα 99,08 δολάρια ανά βαρέλι. Το διεθνές σημείο αναφοράς Brent

για παράδοση Ιουνίου σημείωσε άνοδο άνω του 4% κλείνοντας στα 99,36 δολάρια.

Ο αποκλεισμός τέθηκε σε ισχύ τη Δευτέρα στις 17:00 ώρα Ελλάδας, με την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ να δηλώνει ότι δεν θα εμποδίσει τα πλοία που διέρχονται από και προς μη ιρανικά λιμάνια.

Ο Τραμπ διέταξε τον αποκλεισμό αφού ΗΠΑ και Ιράν δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων στο Πακιστάν το Σαββατοκύριακο, με τις δύο πλευρές να ρίχνουν την ευθύνη για την αποτυχία των συνομιλιών η μία στην άλλη.

Η κυκλοφορία των δεξαμενόπλοιων μέσω των Στενών του Ορμούζ έχει μειωθεί σημαντικά λόγω της απειλής ιρανικών επιθέσεων, προκαλώντας το μεγαλύτερο "disruption" της εφοδιαστικής αλυσίδας πετρελαίου στην ιστορία. Περίπου το 20% των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου περνούσε από την πλωτή οδό πριν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιτεθούν στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Τρία υπερδεξαμενόπλοια πραγματοποίησαν το ταξίδι το Σάββατο, σύμφωνα με στοιχεία του LSEG, ωστόσο η κυκλοφορία είναι πολύ κάτω από τα προπολεμικά επίπεδα, όταν περισσότερα από 100 πλοία πραγματοποιούσαν το ταξίδι καθημερινά.

«Ο όγκος των πλοίων που διέρχονται από το Στενό πρέπει να αυξηθεί τις επόμενες δύο εβδομάδες για να πειστεί η αγορά πετρελαίου ότι η κρίση έχει τελειώσει», δήλωσε ο Μάλκολμ Μέλβιλ, διαχειριστής κεφαλαίων εμπορευμάτων στην Schroders.

«Εάν ο αριθμός των πλοίων αυξηθεί στο 75% των προπολεμικών επιπέδων, τότε αυτό αντιπροσωπεύει μια σχεδόν ομαλοποίηση των ροών, δεδομένης της τρέχουσας χρήσης αγωγών που προηγουμένως δεν λειτουργούσαν με πλήρη χωρητικότητα» τόνισε.