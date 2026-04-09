«Φρένο» στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια εν μέσω αμφιβολιών για την εκεχειρία

Πτωτικά κινούνται την Πέμπτη οι ευρωαγορές, παρά το χθεσινό «πάρτι» όπου οι δείκτες εκτοξεύθηκαν λόγω της ανακοίνωσης εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ - Ιράν. Ωστόσο, οι επενδυτές παραμένουν επιφυλακτικοί, καθώς η τήρηση της συμφωνίας φαίνεται ήδη αμφίβολη, ενώ την ίδια στιγμή οι τιμές πετρελαίου «σκαρφαλώνουν» παρά τη χθεσινή «βουτιά» κατά πάνω από 15%.

Στους πανευρωπαϊκούς δείκτες, ο Stoxx 600 υποχωρεί 0,42% στις 610 μονάδες, ενώ ο Euro Stoxx 50 αποδυναμώνεται 0,7% στις 5.873 μονάδες.

Οι επιμέρους ευρωπαϊκοί δείκτες επίσης σημειώνουν απώλειες, με τον βρετανικό FTSE 100 να χάνει 0,12% στις 10.596 μονάδες και τον γερμανικό DAX στις 23.855 μονάδες και -0.97%. Ο CAC 40 στη Γαλλία διολισθαίνει -0,6% στις 8.215 μονάδες, ο ιταλικός FTSE MIB -0,29% στις 46.945 μονάδες, ενώ ο ισπανικός IBEX 35 σημειώνει απώλειες 0,46% στις 18.048 μονάδες.

Οι τιμές πετρελαίου μένουν σταθερά πάνω από 95 δολάρια, με το αμερικανικό WTI να διαμορφώνεται στα 98,03 δολάρια ανά βαρέλι με ενίσχυση 3,83% και το βρετανικό Brent να ενισχύεται 3,91% στα 98,45 δολάρια ανά βαρέλι. Σύμφωνα με σημείωμα των αναλυτών της Goldman Sachs στο Bloomberg, η μέση τιμή του Brent αναμένεται να ξεπεράσει τα 100 δολάρια το βαρέλι καθόλη τη διάρκεια της χρονιάς, εάν τα Στενά του Ορμούζ παραμείνουν κλειστά για έναν ακόμη μήνα.

«Η εύθραυστη φύση της εκεχειρίας δοκιμάζεται ήδη», αναφέρει στο Bloomberg ο Peter Dragicevich, αναλυτής στρατηγικής συναλλάγματος στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού στην Corpay Solutions στο Σίδνεϊ. «Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή έχει σχετικά βελτιωθεί, αλλά τα πράγματα παραμένουν ρευστά και δεδομένων των ασταθών εμπλεκόμενων μερών, θα μπορούσε να επιδεινωθεί ανά πάσα στιγμή».

Χθες το απόγευμα ο πρόεδρος του Ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι παραβίασαν την εκεχειρία λιγότερο από 24 ώρες μετά τη συμφωνία της. Ο Γκαλιμπάφ τόνισε τις συνεχιζόμενες επιθέσεις του Ισραήλ στον Λίβανο, την είσοδο ενός drone στον ιρανικό εναέριο χώρο και την άρνηση του δικαιώματος της Ισλαμικής Δημοκρατίας να εμπλουτίζει ουράνιο.

Οι στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ θα παραμείνουν ανεπτυγμένες εντός και γύρω από το Ιράν μέχρι η Τεχεράνη να συμμορφωθεί πλήρως με την «πραγματική συμφωνία», δήλωσε χθες ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποιώντας ότι οποιαδήποτε παραβίαση θα πυροδοτήσει μια στρατιωτική απάντηση μεγαλύτερη από οτιδήποτε έχει παρατηρηθεί μέχρι σήμερα.

Στο ταμπλό των μετοχών, οι ταξιδιωτικές και αεροπορικές εταιρίες δέχονται το μεγαλύτερο πλήγμα στις σημερινές συναλλαγές, με τις γερμανικές εταιρείες Lufthansa και Tui να χάνουν μέρος των κερδών της Τετάρτης και να καταγράφουν πτώση 3,5% αντίστοιχα, παρότι στη χθεσινή συνεδρίαση οι μετοχές της Antofagasta, της Lufthansa και της Easyjet ήταν μεταξύ των μετοχών που σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά τη διάρκεια της ημέρας περίπου 10% η καθεμία.

Σήμερα η μετοχή της εθνικής αεροπορικής εταιρίας της Γερμανίας σημειώνει απώλειες -3,45% στις 7,84 μονάδες, ενώ της Tui χάνει 2,69% στις 7,03 μονάδες.

Ασιατικά χρηματιστήρια

Ύστερα από την ανακοίνωση του προέδρου του Ιρανικού κοινοβουλίου οι ασιατικές αγορές υποχώρησαν λίγο πριν το κλείσιμο των συνεδριάσεων.

Ο ιαπωνικός δείκτης Nikkei 225 υποχώρησε κατά 0,73% κλείνοντας στις 55.895,32 μονάδες.

Ο CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας υποχώρησε κατά 0,64% στις 4.566,22 μονάδες και ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ υποχώρησε κατά 0,71% την τελευταία ώρα των συναλλαγών του.

Ο αυστραλιανός δείκτης S&P/ASX 200 κατάφερε να αντιστρέψει την ευρύτερη τάση, κλείνοντας με άνοδο 0,24% στις 8.973,2 μονάδες.