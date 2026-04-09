Εορταστικό ωράριο: Τι ώρα κλείνουν τα καταστήματα τη Μεγάλη Πέμπτη

Σε ισχύ βρίσκεται το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων για το Πάσχα 2026, με τα καταστήματα να λειτουργούν με διευρυμένες ώρες προκειμένου να εξυπηρετηθεί το καταναλωτικό κοινό.

Ειδικότερα, σήμερα Μ. Πέμπτη, τα καταστήματα είναι ανοιχτά με ωράριο από τις 9 το πρωί έως τις 21:00 το βράδυ.

Την Κυριακή του Πάσχα (12 Απριλίου) καθώς και τη Δευτέρα του Πάσχα τα εμπορικά καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά, λόγω της επίσημης αργίας.

Σύμφωνα με το εορταστικό ωράριο που έχει ανακοινωθεί από τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών τις επόμενες ημέρες τα καταστήματα θα λειτουργήσουν ως εξής:

  • Μ. Παρασκευή 10 Απριλίου: 13:00 - 19:00
  • Μ. Σάββατο 11 Απριλίου: 09:00 - 15:00
  • Κυριακή του Πάσχα 12 Απριλίου - Αργία
  • Δευτέρα του Πάσχα 13 Απριλίου - Αργία

Εορταστικό ωράριο: Τι ισχύει στη Θεσσαλονίκη

Για τη Μεγάλη Πέμπτη 9/4, το ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων θα είναι συνεχές, από τις 10:00 έως τις 21:00.

Τη Μεγάλη Παρασκευή 10/4, τα καταστήματα θα λειτουργήσουν από τις 13:00 έως τις 19:00, ενώ το Μεγάλο Σάββατο 1/4 από τις 10:00 έως τις 16:00.

Την Κυριακή του Πάσχα, 12 Απριλίου, καθώς και τη Δευτέρα 13/4, τα εμπορικά καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά.

