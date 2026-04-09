Morgan Stanley: Τρία σενάρια για τις αγορές μετά την κατάπαυση πυρός - Δυσοίωνες εκτιμήσεις για πετρέλαιο

Ακόμη και μετά την ανακοίνωση κατάπαυσης του πυρός στη σύγκρουση στο Ιράν, η αβεβαιότητα γύρω από τις τιμές της ενέργειας, την παγκόσμια οικονομία και τις χρηματοπιστωτικές αγορές παραμένει αυξημένη, επηρεάζοντας το κλίμα για τους επενδυτές, τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές.

Η Morgan Stanley εκτιμά ότι η μέση τιμή του πετρελαίου θα διαμορφωθεί στα 80 έως 90 δολάρια το βαρέλι για το σύνολο του 2026, ακόμη και αν οι εντάσεις αποκλιμακωθούν το επόμενο διάστημα.

Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος της αύξησης, οι νέες εκτιμήσεις του οίκου είναι 33%-50% υψηλότερες από εκείνες που είχε ανακοινώσει λίγους μήνες νωρίτερα, τον Νοέμβριο του 2025, όταν ανέμενε μέση τιμή 60 δολαρίων το βαρέλι.

Ως εκ τούτου, η Morgan Stanley εκτιμά ότι οι προβλέψεις για την ανάπτυξη θα συνεχίσουν να αναθεωρούνται προς τα κάτω, οι εκτιμήσεις για τον πληθωρισμό να ενισχύονται και οι κεντρικές τράπεζες να προσαρμόζουν τη στάση τους ως απάντηση στις νέες πληθωριστικές πιέσεις.

«Το σενάριο επιστροφής του πετρελαίου στα 65 δολάρια καθίσταται λιγότερο πιθανό, ακόμη και σε περίπτωση επίλυσης, καθώς η διαταραχή έχει περάσει από το στάδιο της εφοδιαστικής αλυσίδας στην ίδια την παραγωγή», σημειώνει ο Martijn Rats, επικεφαλής έρευνας για τις αγορές εμπορευμάτων της Morgan Stanley. «Ακόμη και αν τα Στενά ανοίξουν σύντομα, μπορεί να χρειαστούν μήνες για να ομαλοποιηθεί πλήρως η παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου, δημιουργώντας ένα πιο παρατεταμένο σοκ προσφοράς και υψηλότερες τιμές».

Η Morgan Stanley Research περιγράφει τρία πιθανά σενάρια, με βάση τη διάρκεια της σύγκρουσης και τις προοπτικές των αποστολών μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Σενάριο 1 - Αποκλιμάκωση

Σε αυτό το σενάριο, οι αποστολές μέσω των Στενών του Ορμούζ ομαλοποιούνται μέσα σε έναν μήνα και οι τιμές του πετρελαίου σταθεροποιούνται στο εύρος των 80 έως 90 δολαρίων το βαρέλι.

Υπ’ αυτές τις συνθήκες οι επενδυτές θα στρέψουν ξανά την προσοχή τους σε παράγοντες που σχετίζονται με την ανάπτυξη, όπως η ανθεκτικότητα των κερδών και οι επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη. Παρόλα αυτά, η μεταβλητότητα ενδέχεται να παραμείνει αυξημένη, καθώς οι αγορές συνεχίζουν να αξιολογούν τον κίνδυνο νέων γεωπολιτικών εντάσεων.

Σενάριο 2 - Παρατεταμένοι περιορισμοί

Σε αυτό το σενάριο, περίπου το 80% της διέλευσης δεξαμενόπλοιων αποκαθίσταται μέσα σε έναν μήνα, αλλά η πλήρης ομαλοποίηση της ναυσιπλοΐας απαιτεί έως και ένα τρίμηνο. Το Ιράν διατηρεί επιρροή στην κυκλοφορία μέσω των Στενών, συντηρώντας σε υψηλά επίπεδα τους κινδύνους για την προσφορά. Οι τιμές του πετρελαίου σε αυτή την περίπτωση αναμένεται να διαμορφωθούν στα 100 έως 110 δολάρια το βαρέλι για το 2026.

Πρόκειται για ένα πιο σύνθετο σενάριο, όπως εξηγούν οι αναλυτές της Morgan Stanley, με τις αγορές να «απορροφούν» τις υψηλότερες τιμές πετρελαίου, αλλά αυτό δημιουργεί τριβές. Σε επίπεδο οικονομίας, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα επικεντρωθούν πιθανότατα στην αποτροπή ανόδου των πληθωριστικών προσδοκιών. Πολλές κεντρικές τράπεζες ενδέχεται να καθυστερήσουν τις μειώσεις επιτοκίων, ενώ ορισμένες μπορεί να αφήσουν ανοιχτό το ενδεχόμενο αυξήσεων.

Οι αγορές μετοχών θα μπορούσαν να κινηθούν ανοδικά, αλλά με μεγαλύτερη μεταβλητότητα.

Σενάριο 3 - Ουσιαστικό κλείσιμο

Σε ένα πιο αρνητικό σενάριο, τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν ουσιαστικά κλειστά για αρκετούς μήνες, ωθώντας τις τιμές του πετρελαίου στα 150 έως 180 δολάρια ανά βαρέλι.

Ένα τέτοιο σοκ θα επιβάρυνε σημαντικά τη ζήτηση σε παγκόσμιο επίπεδο, οδηγώντας τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να μετατοπίσουν την προσοχή τους από τον έλεγχο του πληθωρισμού στην αποτροπή ύφεσης. Τα επιτόκια θα μπορούσαν να μειωθούν σημαντικά για τη στήριξη της ανάπτυξης και της απασχόλησης.

Οι επενδυτές σε αυτή την περίπτωση πιθανότατα θα μειώσουν την έκθεση σε μετοχές και θα αυξήσουν τις τοποθετήσεις σε κρατικά ομόλογα και μετρητά. Το αμερικανικό δολάριο πιθανότατα θα ενισχυθεί έναντι του ευρώ, ενώ παραδοσιακά «ασφαλή καταφύγια», όπως το ελβετικό φράγκο, θα μπορούσαν επίσης να υπεραποδόσουν.