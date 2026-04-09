Ποιο smartphone να αγοράσεις το 2026: Full οδηγός

Έχει έρθει η ώρα να αλλάξεις συσκευή και δεν ξέρεις τι να διαλέξεις; Σου έχουμε ένα πλήρη οδηγό αγοράς για να βρεις την επόμενη συσκευή σου!

Ανάλογα την ηλικία σου μπορεί να θυμάσαι μια εποχή πριν τα smartphones, μια ανάμνηση που μοιάζει μακρινή μιας και τα smartphones έχουν ενσωματωθεί απόλυτα στην καθημερινότητα μας. Βασιζόμαστε σε αυτά για επικοινωνία, εργασία, διασκέδαση, πληρωμές, το smartphone είναι μια κρίσιμη συσκευή και για πολλούς ένα καθημερινό εργαλείο παραγωγής περιεχομένου. Το ερώτημα «ποιο κινητό να πάρω» παραμένει επίκαιρο και συχνά δύσκολο. Κάθε χρόνο έχουμε όλο και πιο εντυπωσιακές επιλογές και αυτό ισχύει και για τα διαθέσιμα smartphone 2026. Επιλέξαμε μερικά smartphone για να φτιάξουμε ένα φοβερό οδηγό αγοράς κινητού!

Ξεκινάμε με προτάσεις για απαιτητικούς χρήστες και υψηλά budget. Για σένα που το κινητό είναι εργαλείο μια σωστή επιλογή είναι κάποιο από τα flagship smartphones!

1. Samsung Galaxy S26 Ultra

Μιλώντας για flagship smartphones πρέπει να αρχίσουμε με το νέο AI smartphone της Samsung. Με εξελιγμένα χαρακτηριστικά Τεχνητής Νοημοσύνη και μια εξαιρετικά φωτεινή οθόνη που ενσωματώνει χαρακτηριστικά προστασίας της ιδιωτικότητας πρόκειται για μια εντυπωσιακή συσκευή. Η λειτουργία Οθόνης Απορρήτου σου επιτρέπει να αποφασίζεις αν θα κρύψεις ολόκληρη την οθόνη, συγκεκριμένες εφαρμογές ή εισερχόμενες ειδοποιήσεις. Τράβηξε φωτογραφίες και βίντεο με εξαιρετική λεπτομέρεια και ρεαλιστικά χρώματα υπό οποιεσδήποτε συνθήκες. Το S26 Ultra ενσωματώνει σύστημα κάμερας με κορυφαίο αισθητήρα 200MP OIS F1.4 και τεχνολογία Adaptive Pixel, υπερευρυγώνια κάμερα 50MP F1.9 και δύο τηλεφακούς. Παράλληλα έχεις γρήγορη και εύκολη επεξεργασία φωτογραφιών με AI, το μόνο χρειάζεται είναι να βάλεις τη φαντασία σου! Ο εξατομικευμένος επεξεργαστής προσφέρει ταχύτητα, ομαλά γραφικά και απόδοση. Αυτό το ενεργειακά αποδοτικό chipset ενισχύει την ενσωματωμένη τεχνολογία mDNIe, βελτιώνοντας την εμπειρία θέασης ενώ ταυτόχρονα, βελτιστοποιεί την κατανάλωση ενέργειας. Εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια μπαταρίας 5000mAh για απόδοση όλη μέρα χωρίς άγχος. Το Galaxy S26 Ultra υποστηρίζει φόρτιση Super Fast Charging 3.0 σχεδιασμένη για να φορτίζει σε εκπληκτικές ταχύτητες χωρίς να επηρεάζει την ποιότητα της μπαταρίας ή τον χρόνο σου.

2. Apple iPhone 17 Pro Max 256GB 5G

Και φυσικά δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε στο νέο iPhone το οποίο για άλλη μια φορά ξεπερνά κάθε προηγούμενο iPhone! To iPhone 17 Pro Max είναι το πιο ισχυρό iPhone που έχει υπάρξει ποτέ. Εκπληκτική οθόνη 6,9 ιντσών, σχεδιασμός από ενιαίο αλουμίνιο, A19 Pro chip, πίσω κάμερες όλες στα 48MP και η μεγαλύτερη διάρκεια λειτουργίας μπαταρίας που έχει υπάρξει. Με εντυπωσιακό νέο σχεδιασμό από θερμικά σφυρηλατημένο αλουμίνιο εντυπωσιάζει! Το Ceramic Shield προστατεύει το πίσω μέρος του iPhone 17 Pro Max, καθιστώντας το 4x πιο ανθεκτικό στις ρωγμές και 3x καλύτερη αντοχή στις γρατζουνιές. Ο ενιαίος σχεδιασμός προσφέρει σημαντικά αυξημένη χωρητικότητα μπαταρίας, με έως και 39 ώρες αναπαραγωγής βίντεο και φόρτιση έως 50% σε μόλις 20 λεπτά! Το A19 Pro είναι το πιο ισχυρό chip που έχει υπάρξει ποτέ σε iPhone, προσφέροντας έως και 40% καλύτερες επιδόσεις σε βάθος χρόνου. Με όλες τις πίσω κάμερες στα 48MP

Αν δεν θες να επιλέξεις κάποια ναυαρχίδα για το νέο σου smartphone υπάρχουν ενδιαφέρουσες επιλογές mid-range για επιδόσεις και οικονομία!

3. POCO X8 Pro Max 12/512GB 5G Black

Το POCO X8 Pro Max συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και εντυπωσιακή απόδοση σε μια συσκευή midrange. Εξοπλισμένο με τον επεξεργαστή Dimensity 9500s εξασφαλίζει ομαλή και γρήγορη χρήση σε κάθε εφαρμογή και παιχνίδι. Το σύστημα ψύξης POCO 3D IceLoop μειώνει αποτελεσματικά τη θερμοκρασία έως και -3°C, διασφαλίζοντας σταθερή απόδοση ακόμη και σε παρατεταμένη χρήση. Η μνήμη RAM LPDDR5X και η αποθήκευση UFS 4.1 προσφέρουν υψηλές ταχύτητες μεταφοράς και γρήγορη πρόσβαση στα δεδομένα σου. Η κύρια κάμερα 50MP με οπτική σταθεροποίηση βγάζει καθαρές και ζωντανές φωτογραφίες, ενώ η πιστοποίηση IP68 το προστατεύει από νερό και σκόνη. Τρέχει το νέο λειτουργικό Xiaomi HyperOS 3 με AI δυνατότητες. Εξαιρετικά εντυπωσιακή είναι η μπαταρία του. Με χωρητικότητα 8500mAh, το POCO X8 Pro Max σου προσφέρει αυτονομία που μπορεί να καλύψει δύο ημέρες χρήσης χωρίς φόρτιση. Όταν χρειαστείς γρήγορη ενέργεια, η τεχνολογία 100W HyperCharge φορτίζει τη μπαταρία στο 50% σε μόλις 24 λεπτά. Η δυνατότητα αντίστροφης φόρτισης 27W σου επιτρέπει να φορτίζεις άλλες συσκευές με το κινητό σου, κάνοντάς το ένα πρακτικό power bank.

4. OnePlus Nord 4 512GB 5G Obsidian Midnight

Το OnePlus Nord 4 είναι ένα αριστούργημα μεταλλικού σχεδιασμού, με πάχος μόλις 7,99 χιλ. και κατασκευασμένο από ένα μόνο κομμάτι αλουμινίου κατασκευασμένο σύμφωνα με πρότυπα ακριβείας και υψηλής ποιότητας. Διαθέτει μεγάλη οθόνη 6,74” τεχνολογίας AMOLED ανάλυσης 2.772 x 1.240 pixels. Η οθόνη «φιλοξενεί» και τον αισθητήρα σάρωσης δακτυλικών αποτυπωμάτων. Σε μία μικρή οπή στο άνω τμήμα της οθόνης βρίσκεται μία κάμερα 16 MP (f:/2.4) ενώ στο πίσω μέρος υπάρχουν δύο κάμερες που βασίζονται σε αισθητήρες της SONY, 50 MP και 8 MP, η κύρια-ευρυγώνια και υπερευρυγώνια αντίστοιχα, με δυνατότητα λήψης βίντεο ανάλυσης 4Κ στα 60/30 fps. Η υπέροχη συσκευή βασίζεται στην πλατφόρμα Qualcomm® Snapdragon™ 7 Plus Gen 3 (5G) με Qualcomm® Artificial Intelligence (AI) Engine σε συνδυασμό με έως και 16 GB μνήμης LPDDR5X και 512 GB αποθηκευτικού χώρου. Το OnePlus Nord 4 διαθέτει μπαταρία 5.500 mAh και υποστηρίζει ταχεία φόρτιση SUPERVOOC™ 100W για πλήρη αναπλήρωση εντός μισής ώρας!

Τέλος αν αυτό που ψάχνεις είναι real estate οθόνης και είσαι φαν της Google η τελευταία μας πρόταση είναι για σένα!

5. Google Pixel Fold 5G 12/256GB Black

Το Pixel Fold είναι το πρώτο αναδιπλούμενο τηλέφωνο που σχεδιάστηκε από την Google! Διπλωμένο, είναι ένα ολοκληρωμένο τηλέφωνο Pixel. αλλά στο εσωτερικό του κρύβει μια μεγάλη, καθηλωτική οθόνη OLED 120Hz για ταινίες, φωτογραφίες, παιχνίδι και εργασία. Βασίζεται στην ισχύ του επεξεργαστή Google Tensor G2 και το πιστοποιημένο τσιπ ασφαλείας Titan M2 για να μπορείς να κάνεις ακόμα περισσότερα! Απόλαυσε απρόσκοπτη πολυδιεργασία με τη λειτουργία Split Screen: σύρε δύο εφαρμογές επάνω από τη γραμμή εργασιών (Taskbar) για να τις ανοίξεις γρήγορα δίπλα-δίπλα ή άνοιξε δύο καρτέλες στον Chrome για να κάνεις συγκρίνεις και να πραγματοποιήσεις τις αγορές σου. Με το μοναδικό σχήμα και την εκπληκτική κάμερά του μπορείς να εκφράσεις τη δημιουργικότητά σου με εξαιρετικές selfies με την πίσω κάμερα και φωτογραφίες και βίντεο σε χαμηλό φωτισμό — όλα χάρη στο τριπλό σύστημα οπίσθιας κάμερας του Pixel Fold και την προηγμένη επεξεργασία εικόνας του Google Tensor G2.