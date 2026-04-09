Μπαρό: «Η πολιτική των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή αποτελεί πηγή απρόβλεπτων κινδύνων»

Η πολιτική που ακολουθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες στη Μέση Ανατολή αποτελεί πηγή «απρόβλεπτων κινδύνων και μεγάλης αβεβαιότητας που επηρεάζουν καθημερινότητά μας», δήλωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας Ζαν-Νοέλ Μπαρό.

«Δεν είμαστε απλώς θεατές αυτής της απρόβλεπτης κατάστασης. Αντιθέτως πρέπει να έχουμε πλήρη επίγνωση ότι αυτές οι κρίσεις θα πολλαπλασιαστούν στο μέλλον, επειδή συνδέονται ουσιαστικά με τη μεγάλη γεωπολιτική πρόκληση της εποχής μας, η οποία είναι η αυξανόμενη αντιπαλότητα μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας», είπε ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών, μιλώντας σε γαλλικό ραδιοφωνικό σταθμό. Ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό είπε επίσης ότι το ουσιώδες είναι να ενισχύσει η Ευρώπη τον εαυτό της και να απελευθερωθεί από όλες τις εξαρτήσεις της στον ενεργειακό τον τεχνολογικό και τον αμυντικό τομέα ούτως ώστε να μην χρειαστεί ποτέ να υποστεί τις συνέπειες συγκρούσεων στις οποίες δεν συμμετέχει και τις οποίες δεν επέλεξε. Ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας χαρακτήρισε «απαράδεκτη» οποιαδήποτε απόπειρα επιβολής κάποιας μορφής διοδίων στα Στενά του Ορμούζ τονίζοντας ότι αυτό θα παραβίαζε το διεθνές δίκαιο. «Όχι, δεν είναι αποδεκτό. Η ελευθερία της ναυσιπλοΐας σε διεθνή ύδατα είναι κοινό αγαθό, ένα κοινό αγαθό της ανθρωπότητας που δεν πρέπει να παρεμποδίζεται από κανένα εμπόδιο ή διόδιο», δήλωσε ο Γάλλος υπουργός.

Ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό υπογράμμισε πως θα πρέπει να ξεκινήσουν νέες διαπραγματεύσεις για τα Στενά του Ορμούζ «διότι δεν πρέπει ο υπόλοιπος κόσμος να γίνει έμμεσο θύμα αυτής της σύγκρουσης» και τόνισε πως το Ιράν θα πρέπει να αποποιηθεί την κατοχή πυρηνικών όπλων, τη χρήση πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών και την υποστήριξη οργανώσεων όπως η Χεζμπολάχ, η Χαμάς και οι Χούθι. Από την πλευρά της, η υπουργός Ενόπλων Δυνάμεων της Γαλλίας Κατρίν Βοτρέν, μιλώντας σε γαλλικό τηλεοπτικό σταθμό δήλωσε ότι το αεροπλανοφόρο Σαρλ ντε Γκολ, που εδώ και πολλές εβδομάδες βρίσκεται στην ανατολική Μεσόγειο, δεν πρόκειται να πλεύσει προς τα Στενά του Ορμούζ. Η Γαλλίδα υπουργός δήλωσε επίσης ότι στην παρούσα φάση η χώρα της δεν προτίθεται να στείλει ούτε φρεγάτες ούτε ναρκαλιευτικά στα Στενά του Ορμούζ

Ως προς το νέο μεγάλο κύμα ισραηλινών επιθέσεων στον Λίβανο, ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι η Γαλλία «καταδικάζει έντονα αυτές τις μαζικές επιθέσεις που, μέσα σε δέκα λεπτά, σκότωσαν περισσότερους από 250 ανθρώπους» και επισήμανε ότι οι επιθέσεις αυτές υπονομεύουν την προσωρινή εκεχειρία που επιτεύχθηκε χθες, Τετάρτη, μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν.

«Το Ιράν πρέπει να σταματήσει να τρομοκρατεί το Ισραήλ μέσω της Χεζμπολάχ, η οποία πρέπει να αφοπλιστεί αμέσως», συνέχισε ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών, επισημαίνοντας ότι ο Λίβανος «δεν πρέπει να γίνει ο αποδιοπομπαίος τράγος μιας δυσαρεστημένης από την εκεχειρία κυβέρνησης, χαρακτηρίζοντας ταυτόχρονα αυτή την εκεχειρία «προσωρινή» και «πολύ εύθραυστη». «Η καταστροφή του Λιβάνου, του λιβανέζικου κράτους, δεν θα καταστρέψει τη Χεζμπολάχ. Αντιθέτως, θα την ενισχύσει», πρόσθεσε, τονίζοντας ότι η Γαλλία, όπως και πολλές άλλες χώρες, πιστεύει ότι ο Λίβανος «πρέπει οπωσδήποτε να καλύπτεται από αυτήν την εκεχειρία». Στο ίδιο μήκος κύματος η υπουργός Ενόπλων Δυνάμεων της Γαλλίας Κατρίν Βοτρέν κάλεσε και αυτή το Ισραήλ να σταματήσει αμέσως τις επιθέσεις κατά του Λιβάνου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ