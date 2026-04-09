Το Ισραήλ εξουδετέρωσε τον ανιψιό του ηγέτη της Χεζμπολάχ με πλήγμα στην Βηρυτό

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι σκότωσε τον ανιψιό και προσωπικό γραμματέα του Ναΐμ Κάσεμ, του ηγέτη της σιιτικής φιλοϊρανικής οργάνωσης Χεζμπολάχ χθες κατά την διάρκεια αεροπορικής επίθεσης στην Βηρυτό.

«Χθες, ο ισραηλινός στρατός πραγματοποίησε πλήγμα στην περιοχή της Βηρυτού και εξόντωσε τον Αλί Γιουσούφ Χαρσί, προσωπικό γραμματέα και ανιψιό του ηγέτη της Χεζμπολάχ», αναφέρεται στην στρατιωτική ανακοίνωση όπου διευκρινίζεται ότι ήταν «στενός συνεργάτης και προσωπικός σύμβουλος» του Ναΐμ Κάσεμ και «έπαιζε κεντρικό ρόλο στην διαχείριση και την ασφάλεια του γραφείου του».

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Δεν έχουν λεφτά για ενεργειακές ανακαινίσεις οι Έλληνες – Το κόστος «μπλοκάρει» την εξοικονόμηση

Fuel Pass: «Φρένο - γκάζι» στις αιτήσεις με νέα προβλήματα

Το ξέσπασμα - Τα μηνύματα του ΔΝΤ - Στους ισχυρούς η Ιντερκάτ

tags:
Ισραήλ
Λίβανος
Χεζμπολάχ
