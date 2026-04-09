Βρετανή ΥΠΕΞ: Το σφυροκόπημα του Λιβάνου από το Ισραήλ προκαλεί «βαθιά ζημιά»

Η βρετανή υπουργός Εξωτερικών Ιβέτ Κούπερ δήλωσε σήμερα ότι το σφυροκόπημα του Λιβάνου από το Ισραήλ προκαλεί «βαθιά ζημιά» και υπάρχει κίνδυνος να αποσταθεροποιήσει την κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν.

«Θέλουμε να περιληφθεί ο Λίβανος στην κατάπαυση του πυρός», δήλωσε στο ραδιοσταθμό Times Radio. «Θέλουμε (η κατάπαυση του πυρός) να επεκταθεί για να καλύψει τον Λίβανο, επειδή διαφορετικά αυτό θα αποσταθεροποιήσει ολόκληρη την περιοχή».

«Αυτή η κλιμάκωση που είδαμε χθες από το Ισραήλ προκαλεί βαθιά ζημιά και θέλουμε να δούμε ένα τέλος των εχθροπραξιών».

Η Βρετανία, η οποία αντιμετώπισε σφοδρές επικρίσεις από τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ επειδή δεν υποστήριξε περισσότερο την Ουάσινγκτον στον πόλεμό της εναντίον του Ιράν, επεδίωξε να βοηθήσει στην άμυνα των συμμάχων της στον Κόλπο και εργάζεται τώρα μαζί με άλλες χώρες για να ανοίξουν και πάλι τα στενά του Ορμούζ.

Ερωτηθείσα σχετικά με τις εντάσεις στις σχέσεις με τον αμερικανό σύμμαχο, η Κούπερ δήλωσε ότι το Λονδίνο μπορεί να παραμείνει κοντά στην Ουάσινγκτον υιοθετώντας παράλληλα μια διαφορετική προσέγγιση σε ό,τι αφορά την περιοχή. Όμως πρόσθεσε ότι κάποιες από τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, όπως όταν απείλησε να καταστρέψει τον πολιτισμό του Ιράν, ήταν επικίνδυνες.

«Πιστεύω πως η ρητορική που είδαμε να χρησιμοποιείται ήταν εντελώς λάθος», δήλωσε στο Sky News. «Αυτού του είδους η ρητορική κλιμάκωσης μπορεί να έχει ως συνέπεια την κλιμάκωση».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ