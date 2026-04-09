ΕΛΣΤΑΤ: Πτώση 3,2% στις τιμές εισαγωγής στη βιομηχανία τον Φεβρουάριο

Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο Γενικός Δείκτης κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2026, σε σύγκριση με τον δείκτη Ιανουαρίου 2026, παρουσίασε αύξηση 1,2%.

Μείωση 3,2% παρουσίασε ο γενικός δείκτης τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία τον Φεβρουάριο 2026 σε ετήσια βάση, έναντι μείωσης 0,5% που σημειώθηκε κατά την σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών του έτους 2025 με το 2024.

Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο Γενικός Δείκτης κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2026, σε σύγκριση με τον δείκτη Ιανουαρίου 2026, παρουσίασε αύξηση 1,2% έναντι μείωσης 0,2% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2025.

Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Μαρτίου 2025 - Φεβρουαρίου 2026, σε σύγκριση με τον μέσο Γενικό Δείκτη του δωδεκαμήνου Μαρτίου 2024 - Φεβρουαρίου 2025, παρουσίασε μείωση 3,4% έναντι μείωσης 1,3% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των προηγούμενων δωδεκαμήνων.

