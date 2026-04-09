Κατοχύρωση κερδών στο Χρηματιστήριο της Αθήνας - Πτώση άνω του 2% για τον Γενικό Δείκτη

Οι ακραίες διακυμάνσεις συνεχίζονται στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας και πριν την τετραήμερη διακοπή των συναλλαγών. Ο αρχικός ενθουσιασμός για την κατάπαυση πυρός στη Μέση Ανατολή δίνει τη θέση του στη συνειδητοποίηση ότι η εκεχειρία που ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος δεν είναι απλώς εύθραυστη, αλλά πιθανότατα έχει ήδη αρχίσει να καταρρέει.

Οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου κινούνται εκ νέου ανοδικά, οι μεγάλοι ευρωπαϊκοί δείκτες καταγράφουν ήπιες απώλειες, ο Αμερικανός Πρόεδρος με τη ρητορική του και τις κινήσεις που φέρεται να σχεδιάζει βαθαίνει το ρήγμα εντός του ΝΑΤΟ και, σε αυτό το κλίμα, στο ταμπλό της Λεωφόρου Αθηνών η χθεσινή εκρηκτική άνοδος δίνει αφορμή για βραχυπρόθεσμες κινήσεις κατοχύρωσης κερδών.

Ξένοι αναλυτές επισημαίνουν ότι η σύγκρουση στο Ιράν δε φαίνεται να τελειώνει σύντομα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια εκεχειρία δύο εβδομάδων, όμως ορισμένοι από τους όρους της εκεχειρίας δεν φαίνονται ιδιαίτερα καθησυχαστικοί (όπως π.χ. τα «τέλη διέλευσης» για πλοία που θέλουν να περάσουν τα Στενά του Ορμούζ). Και, παρόλο που η εκεχειρία είναι λόγος ανακούφισης, κυρίως για τις αγορές εμπορευμάτων, καθώς ενισχύει τις ελπίδες ότι το «στασιμοπληθωριστικό σενάριο» μπορεί να αποφευχθεί, προς το παρόν η μόνη νέα εξέλιξη είναι μια εύθραυστη παύση στη σύγκρουση.

Χαρακτηριστικό το σχόλιο της Antje Praefcke, αναλύτριας της Commerzbank για τις αγορές συναλλάγματος, που τονίζει ότι οι επενδυτές οφείλουν να παρακολουθούν τις εξελίξεις με μια υγιή δόση σκεπτικισμού και να μην περιμένουν ότι οι τιμές του πετρελαίου θα επιστρέψουν γρήγορα στα προπολεμικά επίπεδα. Κι αυτό, διότι είναι ακόμη πολύ νωρίς για να διακηρύξει κανείς ότι «όλα θα πάνε καλά».

Κι ενώ ο πόλεμος στο Ιράν παραμένει στο επίκεντρο, η ίδια υπενθυμίζει ότι υπάρχουν κι άλλα «μέτωπα» που έχει ανοίξει ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως οι επιθέσεις εναντίον εμπορικών εταίρων, οι εσωτερικές πολιτικές συνέπειες της μεταναστευτικής του πολιτικής, οι επιθέσεις στην ανεξαρτησία της Fed, καθώς και οι επιθέσεις κατά της Γροιλανδίας και του ΝΑΤΟ, ζητήματα που είναι διαρκώς παρόντα στο παρασκήνιο και κινδυνεύουν να επανεμφανίζονται ξανά και ξανά.

Στο ταμπλό της Λεωφόρου Αθηνών, ο Γενικός Δείκτης κινείται πτωτικά από την έναρξη των συναλλαγών, με απώλειες έως 2,21% στις 2.235,33 μονάδες.

Εντονότερη η διακύμανση στις τράπεζες, με τον ΔΤΡ να υποχωρεί 4,18% στις 2.539,95 μονάδες και με το σύνολο των τίτλων του σε αρνητικό έδαφος. Στη σύνθεσή του τις μεγαλύτερες πιέσεις δέχονται οι Eurobank και ΕΤΕ με απώλειες 4,48% και 4,02% αντίστοιχα, η Alpha Bank υποχωρεί 3,55% στα 3,72 ευρώ, ενώ άνω του 3% υποχωρεί και η Τρ. Πειραιώς (-3,18%) στα 8,16 ευρώ. Μικρότερες απώλειες 1,83% και 1,38% για τις Optima και Τρ. Κύπρου αντίστοιχα.

Συνολικά στο ταμπλό 36 μετοχές διαπραγματεύονται με κέρδη, έναντι 58 που υποχωρούν και 55 που διαπραγματεύονται αμετάβλητες.

Ο συνολικός τζίρος διαμορφώνεται μέχρι στιγμής σε 39,48 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 4,44 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.