Τραμπ προς Ιράν: Τηρήστε τη συμφωνία αλλιώς ξεκινούν πάλι τα χτυπήματα - Η Αμερική επέστρεψε

Έαν δεν τηρηθεί πλήρως η συμφωνία, «ξεκινά ξανά το πιστολίδι», έγραψε.

Οι αμερικανικές δυνάμεις θα παραμείνουν κοντά στο Ιράν, είναι το νέο μήνυμα που στέλνει ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προς την Τεχεράνη με ανάρτηση στο Truth Social, προειδοποιώντας πως, έαν δεν τηρηθεί πλήρως η συμφωνία, «ξεκινά το πιστολίδι, μεγαλύτερο, καλύτερο και πιο ισχυρό».

Αναλυτικά αναφέρει:

«Όλα τα πλοία, τα αεροσκάφη και το στρατιωτικό προσωπικό των ΗΠΑ, με επιπλέον πυρομαχικά, οπλισμό και οτιδήποτε άλλο είναι κατάλληλο και απαραίτητο για τη θανατηφόρα δίωξη και καταστροφή ενός ήδη σημαντικά αποδυναμωμένου εχθρού, θα παραμείνουν στη θέση τους, μέσα και γύρω από το Ιράν, μέχρις ότου η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ που επιτεύχθηκε τηρηθεί πλήρως. Αν για οποιονδήποτε λόγο αυτό δεν συμβεί, κάτι που είναι εξαιρετικά απίθανο, τότε «Ξεκινά το Πιστολίδι», μεγαλύτερο, καλύτερο και ισχυρότερο από ο,τιδήποτε έχει δει ποτέ κανείς. Αυτό συμφωνήθηκε πριν από πολύ καιρό και, παρά όλη την ψευδή ρητορική περί του αντιθέτου — ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΥΡΗΝΙΚΑ ΟΠΛΑ και τα Στενά του Ορμούζ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ ΑΝΟΙΧΤΑ & ΑΣΦΑΛΗ. Στο μεταξύ, ο σπουδαίος στρατός μας προετοιμάζεται και αναπαύεται, ανυπομονώντας, στην πραγματικότητα, για την επόμενη κατάκτησή του. Η ΑΜΕΡΙΚΗ ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ!