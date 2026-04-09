Υπετριπλασιάστηκαν τα αποθέματα στον Μόρνο - «Ανάσα» για την υδροδότηση της Αθήνας

Τα υδατικά αποθέματα στον Μόρνο τριπλασιάστηκαν μετά τις πρόσφατες χιονοπτώσεις και βροχοπτώσεις. Η στάθμη ανέβηκε και το Κάλλιο βυθίστηκε ξανά.

Μια εντυπωσιακή, όσο και ανακουφιστική ανατροπή σκηνικού καταγράφεται τους τελευταίους μήνες στη λεκάνη απορροής του Μόρνου, καθώς ο συναγερμός που σήμανε το φθινόπωρο του 2025 για την επάρκεια νερού στην πρωτεύουσα φαίνεται να βαίνει προς τη λήξη του.

Μέσα σε περίπου έξι μήνες, τα αποθέματα νερού στον ταμιευτήρα παρουσίασαν έναν θεαματικό υπερτριπλασιασμό, αλλάζοντας ριζικά την εικόνα της τεχνητής λίμνης και «καταπίνοντας» ξανά το βυθισμένο χωριό Κάλλιο, το οποίο είχε αναδυθεί προσφέροντας μια εικόνα τόσο απόκοσμη, όσο και ανησυχητική για το ενδεχόμενο μιας αδυσώπητης ξηρασίας.