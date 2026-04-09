Μητσοτάκης για απαγόρευση social media σε ανηλίκους: Όραμά μου η πολιτική της Ελλάδας να καταστεί και ευρωπαϊκή πολιτική

«Όραμά μου η πολιτική της Ελλάδας να καταστεί και ευρωπαϊκή πολιτική» αναφέρει σε ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την απαγόρευση στα social media.

«Ανακοινώσαμε την απαγόρευση της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών. Το όραμά μου και η ελπίδα μου είναι ότι αυτό που πρόκειται να γίνει η πολιτική της Ελλάδας θα καταστεί τελικά και ευρωπαϊκή πολιτική». Από 1ης Ιανουαρίου του 2027 θα ισχύσει, σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, η νομοθετική πρωτοβουλία για την απαγόρευση χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε παιδιά και εφήβους κάτω των 15 ετών. Η απόφαση περιλαμβάνει την υποχρέωση των πλατφορμών για εφαρμογή αξιόπιστων μηχανισμών επαλήθευσης ηλικίας και την καθολική επανεπαλήθευση ηλικίας των υφιστάμενων λογαριασμών.

