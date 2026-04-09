Goldman Sachs: Αναμένει χαμηλότερες τιμές πετρελαίου μετά την εκεχειρία

Τις προβλέψεις της για την τιμή των brent και WTI το β' τρίμηνο του 2026 υποβάθμισε η Goldman Sachs, τοποθετώντας τες στα 90 και 87 δολάρια το βαρέλι, αντίστοιχα, μετά και τη συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν για προσωρινή κατάπαυση του πυρός.

Προηγουμένως, η τράπεζα ανέμενε ότι οι τιμές του πετρελαίου Brent και WTI θα κυμανθούν κατά μέσο όρο στα 99 και 91 δολάρια το βαρέλι, αντίστοιχα.

«Δεδομένης της μείωσης του ασφαλίστρου κινδύνου στο μπροστινό μέρος της καμπύλης και της ήδη αυξανόμενης ροής πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ, μειώνουμε την πρόβλεψή μας για το δεύτερο τρίμηνο για το Brent/WTI», ανέφερε η τράπεζα σε σημείωμά της.

Οι τιμές του Brent έχουν μειωθεί κατά 11% μέχρι στιγμής αυτή την εβδομάδα, με «φόντο» την ελπίζα ότι τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν ξανά, αφού ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ συμφώνησε σε μια εκεχειρία δύο εβδομάδων με το Ιράν.

Ωστόσο, οι τιμές κινούνται ανοδικά σήμερα λόγω ανησυχιών ότι η προσφορά από την βασική περιοχή παραγωγής της Μέσης Ανατολής ενδέχεται να μην αποκατασταθεί πλήρως, εν μέσω αμφιβολιών για την τήρηση της εκεχειρίας και καθώς η κινητικότητα στο κρίσιμο σημείο διέλευσης παραμένει περιορισμένη.

Η Goldman Sachs διατήρησε αμετάβλητη την πρόβλεψή της για το τρίτο τρίμηνο στα 82 δολάρια για το Brent και στα 77 δολάρια για το WTI, και για το τέταρτο τρίμηνο στα 80 δολάρια για το Brent και στα 75 δολάρια για το WTI.

Ο οίκος σημείωσε ότι οι κίνδυνοι για τις προβλέψεις της για τις τιμές παραμένουν ανοδικοί, αντικατοπτρίζοντας την πιθανότητα για πιο μακροχρόνιες διαταραχές και πιο επίμονες απώλειες στην παραγωγή αργού πετρελαίου.