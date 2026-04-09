ΔΥΠΑ: 30 επιχειρήσεις αναζητούν προσωπικό σε δεκάδες ειδικότητες στην «Ημέρα Καριέρας» στις Σέρρες

Με αυξημένο ενδιαφέρον από την πλευρά των επιχειρήσεων και σημαντικό αριθμό διαθέσιμων θέσεων εργασίας, συνεχίζεται η προετοιμασία για την 54η «Ημέρα Καριέρας» της ΔΥΠΑ, που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 18 Απριλίου, στις Σέρρες.

Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν 30 επιχειρήσεις, οι οποίες αναζητούν προσωπικό για 800 θέσεις εργασίας, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων και επαγγελματικών πεδίων.

Οι επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται σε τομείς όπως:

βιομηχανίες τροφίμων

βιομηχανίες γάλακτος

ζαχαροπλαστικής και άρτου

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του χονδρικού και λιανικού εμπορίου

χάρτου

κατασκευές

ενεργειακά έργα

παροχή υπηρεσιών υγείας

τηλεπικοινωνίες

εμπόριο αυτοκινήτων

εμπόριο συστημάτων ασφαλείας

παραγωγή μπισκότων.

Οι βασικές ειδικότητες που αναζητούνται περιλαμβάνουν:

ηλεκτρολόγους μηχανικούς και μηχανολόγους μηχανικούς

τεχνολόγους τροφίμων

χημικούς

οινολόγους

ηλεκτρολόγοι

εργατοτεχνίτες

χειριστές μηχανημάτων

νοσηλευτικό προσωπικό

φυσικοθεραπευτές & εργοθεραπευτές

κοινωνικούς λειτουργούς

ειδικούς παιδαγωγούς

ψυχολόγους

νοσηλευτές

συμβούλους τηλεφωνικής εξυπηρέτησης και τεχνικής υποστήριξης

υπαλλήλους γραφείου

λογιστές

πωλητές

αποθήκης

εργάτες παραγωγής

συσκευαστές τροφίμων

οδηγούς

προσωπικό καθαριότητας.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν, ενώ η δήλωση συμμετοχής πραγματοποιείται μέσω της πλατφόρμας εδώ.

Οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν επιτόπου συνεντεύξεις και να διερευνήσουν ευκαιρίες απασχόλησης που ανταποκρίνονται στο επαγγελματικό τους προφίλ.