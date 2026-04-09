Jumbo: Εγκρίθηκε από τη γ.γ. Εμπορίου η συγχώνευση με απορρόφηση της Herald Greece 2

Με απόφαση της γενικής γραμματείας Εμπορίου, η οποία αναρτήθηκε στη Διαύγεια, εγκρίθηκε η συγχώνευση της ανώνυμης εταιρείας Jumbo με απορρόφηση της μονοπρόσωπης ανώνυμης εταιρείας Herald Greece 2.

Η απόφαση εκδόθηκε κατ' εφαρμογή των διατάξεων των νόμων 4601/2019, 5162/2024 και 4548/2018 και συνοδεύεται από τον σχετικό αριθμό καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) για την συγχώνευση δια απορροφήσεως της μονοπρόσωπης ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «HERALD ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2» και το διακριτικό τίτλο «HERALD GREECE 2 Α.Ε.».

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η απορροφώμενη εταιρεία παύει να υφίσταται ως αυτοτελές νομικό πρόσωπο, ενώ το σύνολο των περιουσιακών της στοιχείων, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων μεταβιβάζεται αυτοδικαίως στη JUMBO, ως καθολική διάδοχο.

Η κίνηση εντάσσεται στο πλαίσιο αναδιοργάνωσης του ομίλου.

