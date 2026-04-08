Πετρέλαιο: Ημερήσιες απώλειες εξαετίας για WTΙ με φόντο τα «σύννεφα» στα Στενά του Ορμούζ

Κατρακύλησαν οι τιμές του πετρελαίου την Τετάρτη μετά την συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν για εκεχειρία δύο εβδομάδων που επιτρέπει την ασφαλή διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ, «χαλαρώνοντας» σημαντικά τις πιέσεις στην αγορά των καυσίμων, ωστόσο η εύθραυστη συμφωνία δεν έχει οδηγήσει μέχρι στιγμής σε σημαντική βελτίωση της κυκλοφορίας των δεξαμενόπλοιων.

Τα futures του αμερικανικού West Texas Intermediate, παράδοσης Μαΐου, «βούτηξαν» πάνω από 16% στα 94,41 δολάρια ανά βαρέλι. Το WTI κατέγραψε τη χειρότερη ημερήσια επίδοσή του από τις 27 Απριλίου 2020, όταν η τιμή του μειώθηκε περισσότερο από 14,52%. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent, παράδοσης Ιουνίου, διολίσθησαν 13% στα 94,75 δολάρια ανά βαρέλι.

Ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε ότι η παύση πυρός εξαρτάται από τη συμφωνία με την ιρανική πλευρά για ένα πλήρες, άμεσο και ασφαλές άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ. Την ίδια ώρα ωστόσο, οι εντάσεις μοιάζουν να επιστρέφουν και τα Στενά του Ορμούζ μοιάζουν να οδηγούνται ξανά προς «σφράγισμα», γεγονός που θα επαναφέρει την αβεβαιότητα στην αγορά.

Η κυκλοφορία των πετρελαιοφόρων έχει σταματήσει καθώς το Ισραήλ συνεχίζει να επιτίθεται στον Λίβανο, ενώ η κίνηση δεν έχει αυξηθεί πάνω από τη «χούφτα» πλοίων που έχουν περάσει από τα Στενά του Ορμούζ καθ' όλη τη διάρκεια του πολέμου. Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη σχεδιάζει να απαιτήσει από τους πλοιοκτήτες να πληρώνουν διόδια σε κρυπτονομίσματα για να περάσουν από τα Στενά, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times.

«Δεν νομίζω ότι θα δούμε ομαλοποίηση μέσα σε 2 εβδομάδες», δήλωσε ο Τόμερ Ράαναν, αναλυτής ναυτιλιακού κινδύνου στην Lloyd's List. Οι εφοπλιστές με τάνκερ που έχουν κολλήσει στον Περσικό Κόλπο θα προσπαθήσουν να βγουν από εκεί, ωστόσο θα διστάσουν να στείλουν πλοία. «Πρέπει επίσης να θυμόμαστε ότι, ακόμη και αν τα πλοία θέλουν να επιστρέψουν στην κανονική διέλευση, έχουν υπάρξει επιθέσεις σε πετρελαϊκές υποδομές και περικοπές στην παραγωγή. Ολόκληρο το σύστημα μεταβάλλεται διαρκώς» κατέληξε.