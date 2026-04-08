Πρακτικά Fed: Επιβεβαίωση για μία μείωση επιτοκίων φέτος - Η ανάγνωση για πόλεμο και δασμούς

Εξακολουθούν να αναμένουν μία μείωση επιτοκίων φέτος οι αξιωματούχοι της Fed, ακόμη και με το υψηλό επίπεδο αβεβαιότητας από τον πόλεμο στο Ιράν και τους δασμούς

Εξακολουθούν να αναμένουν μία μείωση επιτοκίων φέτος οι υπεύθυνοι χάραξης νομισματικής της Fed, ακόμη και με το υψηλό επίπεδο αβεβαιότητας από τον πόλεμο στο Ιράν και τους δασμούς, σύμφωνα με τα πρακτικά που δημοσιεύθηκαν την Τετάρτη για τη συνεδρίασή τους που έγινε τον Μάρτιο

Οι περισσότεροι από τους αξιωματούχους της FOMC επεσήμαναν ο πόλεμος θα μπορούσε να οδηγήσει στην ανάγκη για χαλαρότερη νομισματική πολιτική εάν το ράλι στις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου πλήξουν την αγορά εργασίας και τα πορτοφόλια των καταναλωτών.

Παράλληλα, εκτίμησαν πως πρέπει να παραμείνουν «ευέλικτοι» καθώς ζυγίζουν τον αντίκτυπο που είχε ο πόλεμος στον πληθωρισμό, ο οποίος συνεχίζει να κινείται πάνω από τον στόχο του 2% της Fed, και στις προσλήψεις, οι οποίες παρέμειναν ως επί το πλείστον σταθερές τον τελευταίο χρόνο.

«Πολλοί έκριναν ότι, με τον καιρό, πιθανότατα θα ήταν σκόπιμο να μειωθεί το εύρος-στόχος για τα επιτόκια εάν ο πληθωρισμός αποκλιμακωθεί σύμφωνα με τις προσδοκίες τους», ανέφεραν τα πρακτικά.

Ταυτόχρονα, απαιτείται μεγάλη προσοχή σχετικά με «μια περαιτέρω ψύχρανση στην αγορά εργασίας, η οποία θα μπορούσε να φέρει μειώσεις επιτοκίων, καθώς οι σημαντικά υψηλότερες τιμές του πετρελαίου θα μπορούσαν να μειώσουν την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών, να συσφίξουν τις οικονομικές συνθήκες και να αποδυναμώσουν την ανάπτυξη».

Επίσης, εκτίμησαν πως είναι πολύ νωρίς «για να γνωρίζουμε πώς οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή θα επηρεάζουν την οικονομία των ΗΠΑ» και «έκριναν συνετό να συνεχίσουν να παρακολουθούν την κατάσταση και να αξιολογούν τις επιπτώσεις για την κατάλληλη στάση της νομισματικής πολιτικής».

Αναμένουν ότι ο πληθωρισμός θα συνεχίσει να κινείται προς τον στόχο του 2% της Fed, παρά την αναταραχή που προκάλεσε ο πόλεμος ενώ οι δασμοί παραμένουν απειλή, αν και οι περισσότεροι θεωρούν τον αντίκτυπο ως προσωρινό όσον αφορά την επιβάρυνση που θα επιφέρει στις πιέσεις των τιμών.