Προσλήψεις 60 πτυχιούχων στην ΗΔΥΚΑ με τριετείς συμβάσεις και μισθό 2.200 ευρώ

Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία (ΗΔΥΚΑ ΜΑΕ) ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ), συνολικά 56 ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων, με διάρκεια σύμβασης 3 ετών. Οι ειδικότητες της προκήρυξης είναι οι ΠΕ, ΤΕ Πληροφορικής, ΠΕ, ΤΕ Διοικητικού – Οικονομικού, ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού, ΔΕ Πληροφορικής και ΔΕ Ηλεκτρολόγων.

Πέραν των απαραίτητων πτυχίων, ως επιθυμητά προσόντα για τους υποψήφιους θεωρούνται ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (συναφής με τα αντικείμενα σπουδών), η καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 και η συναφής επαγγελματική εμπειρία.

Παράλληλα η ΗΔΥΚΑ με δεύτερη προκήρυξη θα συνάψει 4 συμβάσεις μίσθωσης έργου ορισμένου χρόνου, για την παροχή επιστημονικής υποστήριξης των μελών της Διοίκησης στο πλαίσιο υλοποίησης των έργων ψηφιοποίησης που υλοποιεί η εταιρεία. Οι συμβάσεις έργου που θα συναφθούν θα έχουν και αυτές χρονική διάρκεια τριών (3) ετών από την υπογραφή τους.

Η παρακολούθηση των συμβάσεων θα πραγματοποιείται από το Γραφείο Διοίκησης της εταιρείας, το οποίο θα εκδίδει τις σχετικές βεβαιώσεις για την παροχή των προβλεπόμενων υπηρεσιών, ενώ η μηνιαία αμοιβή τους ορίζεται σε 2.200 ευρώ μεικτά.

Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν πλήρη φάκελο συμμετοχής, ο οποίος θα περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τα απαιτούμενα προσόντα ανάλογα με την ειδικότητα. Η υποβολή των φακέλων πραγματοποιείται ιδιοχείρως στα Γραφεία της ΗΔΥΚΑ ΜΑΕ (Λυκούργου 10, Τ.Κ. 10551, Αθήνα, στη Γραμματεία Πρωτοκόλλου – Ισόγειο) ή ταχυδρομικώς στην ίδια διεύθυνση έως τις 2 Ιουνίου 2026. Επισημαίνεται ότι οι ηλεκτρονικές αιτήσεις δεν γίνονται αποδεκτές από τον φορέα.

Για πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο e-mail: [email protected] ή στο τηλ: 213-2168118.